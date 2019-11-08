Бухучет спрячут от санкций

Минфин завершает работу по защите российских компаний от возможного попадания под действие иностранных санкций. После масштабной работы 2017–2018 годов по обеспечению анонимности сделок госкомпаний, а также возможности подсанкционным юрлицам не раскрывать данные о своей текущей деятельности Минфин сейчас предлагает отменить обязательную публикацию годовой бухгалтерской отчетности для 19 компаний из «санкционного списка», которых ранее власти уже избавили от необходимости репатриации валютной выручки.

Минфин вернулся к работе по защите компаний и физлиц от возможного расширения иностранных санкций — точечные меры поддержки ряда организаций содержатся в опубликованном вчера на regulation.gov.ru проекте постановления ведомства. Предлагается разрешить попавшим под санкции компаниям не размещать в открытом доступе годовую бухгалтерскую отчетность. Принятия такого подзаконного акта требовал одобренный в конце 2018 года закон о бухучете, обязавший бизнес направлять отчетность в ФНС для публикации на государственном информационном ресурсе.

Как следует из пояснительной записки к проекту, принятие постановления должно предупредить негативные последствия санкций в отношении российских организаций — по сути, документ призван защитить от последствий возможных санкций контрагентов компаний, для которых сохраняются риски «инфицирования». Речь идет о компаниях, освобожденных от обязанности репатриации валютной выручки. Они перечислены в пополняемом Федеральной налоговой службой перечне — для попадания в него компании должны представить службе заявление с указанием нормативно-правового акта, в котором содержится информация о действующих в их отношении мерах ограничительного характера. Сейчас в реестре 19 организаций, среди которых «Силовые машины», «Рособоронэкспорт», концерн «Калашников», концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», «Вертолеты России».

Напомним, что к работе над антисанкционным законодательством Белый дом вернулся в октябре — тогда Минфин предложил систематизировать меры поддержки, которые вводились в этой сфере с 2014 года. Масштабную работу по защите госкомпаний от последствий санкций власти начали в 2017 году внесением поправок в закон о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей — тогда Белый дом был наделен правом определять случаи, когда сведения о юрлицах не подлежат размещению в интернете, а также обозначать лиц, в отношении которых такая публикация необязательна. Принятое уже в 2018 году постановление установило в качестве условия для нераскрытия данных «меры ограничительного характера» (см. “Ъ” от 17 января 2018 года). Тогда же были установлены критерии распространения анонимности на крупные сделки и сделки с заинтересованностью, проводимые АО или ООО,— по принципу так называемого черного ящика, препятствующего распространению санкций на их контрагентов (см. “Ъ” от 22 ноября и 7 декабря 2017 года).

Диана Галиева