Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Законопроект был разработан Министерством культуры совместно с Минэкономики. Цель инициативы — привлечь иностранные кинокомпании снимать фильмы и сериалы в России. На компенсации планируют выделить 3,77 млрд руб.

«Подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги или выполняющим работы, связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории России»,— говорится в документе.

Согласно закону иностранные продюсеры, работающие совместно с российскими, смогут получать от 30% до 40% возмещения расходов, понесенных на территории России. На компенсации в 2019 году выделят 70 млн руб.

Для получения компенсации деятельность кинокомпании должна положительно влиять на российскую экономику. А именно:

при создании полнометражного художественного фильма (не менее 52 минут) минимальная сумма расходов на территории России должна составлять 15 млн руб.;

при создании документального фильма (не менее 52 минут) минимальная сумма расходов на территории России — 3,75 млн руб.;

при создании анимационного фильма (не менее 52 минут) минимальная сумма расходов на территории России — 5 млн руб.;

Благодаря системе рибейтов планируется не только привлечь иностранные кинокомпании снимать кино в России, но и увеличить турпоток в страну.

Владимир Мединский о запуске системы рибейта и господдержки кино— в интервью “Ъ”.