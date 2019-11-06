Столичная система распознавания в лице не изменилась

6 ноября Савеловский районный суд отказался удовлетворять иск москвички Алены Поповой к департаменту информационных технологий Москвы (ДИТ) и ГУ МВД по Москве с требованием «воздержаться от использования технологии распознавания лиц» в системе видеонаблюдения, действующей в столице. Истец потребовала удалить ее личные данные, которые могут храниться в базе ДИТ. Представители ДИТ заявили, что ведомство не занимается «идентификацией личностей» по видеозаписям и не располагает базой биометрических данных граждан, а видео, снятое на камеру, автоматически удаляется через 120 часов.

В среду Савеловский суд Москвы рассмотрел административный иск к ДИТ и ГУ МВД Алены Поповой с требованием «воздержаться от применения системы распознавания лиц» в системе камер наблюдения в Москве и удаления из реестров биометрических данных граждан. На заседании Алена Попова заявила, что столкнулась с использованием ее личных данных полицией. В апреле 2018 года Тверской суд привлек ее к административной ответственности за одиночный пикет у Госдумы с требованием отставки депутата Леонида Слуцкого (в феврале 2018 года четыре журналистки публично обвинили господина Слуцкого в сексуальных домогательствах).

По словам истицы, полицейские, не спрашивая документы, обратились к ней по имени и предложили проехать в участок.

Позже адвокат госпожи Поповой запросил в ДИТ записи с камер видеонаблюдения: были представлены кадры лица госпожи Поповой, что, по ее мнению, свидетельствует об использовании системы распознавания лиц.

«По Конституции наша частная жизнь неприкосновенна (ст. 23 и 24 Конституции России.— “Ъ”): никто не имеет права собирать наши данные,— заявила в суде Алена Попова.— МВД могут четко идентифицировать, где я бываю и что делаю. Технология используется избирательно по отношению к людям, у которых есть политическая позиция, которая кому-то не нравится».

По словам представительницы ДИТ в суде Натальи Андрияновой, согласно материалам дела, личность госпожи Поповой была установлена не камерой видеонаблюдения, а полицейскими. Она подчеркнула, что ведомство соблюдает «баланс между личными правами граждан и решением государства».

«Орган власти посылает нам заявку, что на массовом мероприятии потребуется технология распознавания лиц, которой оснащены определенные камеры. Нужно вычислить тех людей, которым запрещено появляться, например, на футбольных матчах. В противном случае полицейские ходили бы по улице и заглядывал всем в лица»,— пояснила госпожа Андриянова. Представитель МВД по Москве в суде, рассказал, что ведомство может отправлять в ДИТ фотографии лиц, находящихся в уголовном розыске, под надзором или не имеет права посещать массовые мероприятия.

При этом у ДИТ, по словам представителей, нет базы персональных и биометрических данных граждан. «Есть только видеоизображение гражданина, попавшего в кадр камеры. Записи с камер автоматически удаляются через 120 часов после съемки. Доступ к архиву ГИС ЕЦХД (государственной информационной системы "Единый центр хранения и обработки документов".— “Ъ”) можно получить только по запросу. У нас остается только статистическая информация о количестве совпадений присутствия человека на видео»,— сообщила госпожа Андриянова. По словам представители ДИТ, так был найден человек, похитивший картину Архипа Куинджи из Третьяковки: Эта технология дает возможность только сравнить фотографию с видео. Это не требует согласия гражданина».

В ответ на объяснения ДИТ адвокаты ходатайствовали о вызове в качестве свидетеля разработчика технологии, чтобы тот подробно описал технический процесс определения лица. Однако судья отказала в удовлетворении ходатайства.

Госпожа Попова настаивала, что не только она стала объектом нарушения права. В частности, защита напомнила суду историю члена исполкома партии «Другая Россия» Михаила Акселя, которого летом 2018 года в вестибюле метро «Спортивная» остановил полицейский для проверки документов.

«Он сказал, что меня определила система распознавания лиц и я нахожусь в уголовном розыске,— рассказал “Ъ” господин Аксель.— В установленной в его планшете программе отобразилась моя фотография, дата рождения, имя и номер телефона инициатора розыска. Полицейский позвонил по нему и спросил, что со мной делать. Некто Михаил ответил, что пока я могу быть свободен». Господин Аксель предполагает, что в базу его биометрические данные внес сотрудник центра по противодействию экстремизму. На вопрос Михаила Акселя, как удалить данные из системы, остановивший его полицейский ответил, что право на это имеет тот, кто их туда внес. Отметим, что представители ДИТ в суде заявили, что ведомство не осуществляет наблюдение в метро и «на территории других транспортных средств».

Адвокаты заявили, что собираются обжаловать решение в Мосгорсуде. Михаил Аксель сообщил “Ъ”, что тоже готовит иск к ДИТ.

Елизавета Михальченко