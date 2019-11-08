Врачей отпускают по домам

По решению суда освобожден из СИЗО хирург Дзержинской больницы скорой помощи Андрей Васягин: обвиненного в мошенничестве врача перевели под домашний арест. С ходатайством о смягчении меры пресечения вышло само следствие. Хирурга обвиняют в том, что он и главврач Балахнинской ЦРБ Максим Кудыкин якобы организовали продажу пациентам расходных материалов при сосудистом стентировании. ­Андрей Васягин вину не признал и просил дать ему возможность работать. Защита врачей доказывает, что по устаревшему медицинскому стандарту государство не гарантировало бесплатную медицинскую помощь по определенному классу операций. Следствие также подало ходатайство о помещении под домашний арест второго заключенного, Максима Кудыкина, которого могут освободить в пятницу.



Нижегородский райсуд удовлетворил ходатайство Следственной части областного управления МВД о смягчении меры пресечения врачу-хирургу Дзержинской БСМП Андрею Васягину. Напомним, в сентябре его арестовали вместе с главврачом Балахнинской ЦРБ Максимом Кудыкиным. По версии следствия, в 2016 году они убедили пациента Константина Шилкина за 182,5 тыс. руб. приобрести расходники для операции на сосудах, скрыв, что они полагаются ему бесплатно по ОМС. При этом деньги за покупку стента пациентом были перечислены на указанную врачами фирму-однодневку «Антей», не занимавшуюся поставками ­медтехники.

Всего Андрею Васягину предъявлено обвинение по девяти эпизодам мошенничества, с которым он не согласен и вину не признает. В суде следователь Сергей Арефьев пояснил, что в настоящее время установлено 67 потерпевших пациентов, которые платили за расходники, а их деньги обналичивались обвиняемыми через четыре формально-легитимных организации. ­Обвинение по этим новым эпизодам врачам пока не предъявлено. Ходатайство о смягчении меры пресечения дзержинскому хирургу следователь объяснил тем, что множество следственных действий уже выполнено: проведены обыски, изъяты истории болезней и частично допрошены потерпевшие и свидетели по делу.

Андрей Васягин согласился с просьбой следствия освободить его из СИЗО, но со своей стороны попросил отпустить его под подписку о невыезде либо дать определенные ограничения, чтобы он смог работать в своей больнице. Он рассказал, что до ареста принимал по 120–150 человек в неделю и является узким специалистом, обслуживающим территорию Дзержинска и Володарского района. «За те два месяца, что я находился под стражей в СИЗО, я мог бы оказать специализированную сосудистую помощь многим пациентам, практически все 100% больных проходят через меня. Консультации, назначения лечения, операции — все это возложено на мои обязанности как единственного узкопрофильного специалиста. Врач должен приносить пользу обществу», — добавил арестованный хирург. «Безотносительно вопросов вины или невинности — врач не должен сидеть в тюрьме. Это абсурдно…», — добавила его адвокат Татьяна Савина.

Против освобождения Андрея Васягина был потерпевший Константин Шилкин. Он передал в суд соответствующее ходатайство о том, что, по его мнению, будучи на свободе, врач может оказать давление на свидетелей и экспертов. ­Пожилой мужчина пришел в суд на костылях: ему ампутировали ногу. Однако адвокаты врачей утверждают, что с качеством сделанной ему операции по стентированию сосудов это никак не связано и злоупотреблявший спиртным пациент спровоцировал такой исход, систематически нарушая медицинские рекомендации. Кроме Константина Шилкина, никто из бывших пациентов больше в суд не пришел.

Доводы потерпевшего судья Наталья Урлина признала необоснованными. По ее решению Андрея Васягина освободили в зале суда. Сходив в конвойную комнату за вещами, он вместе с женой отправился в Дзержинск сидеть под домашним арестом в общей квартире.

Защита медиков в продолжающемся расследовании намерена доказывать, что никакого обмана с их стороны не было, а пациенты добровольно подписывали согласие на приобретение расходных материалов. По мнению одного из адвокатов, устаревший медицинский стандарт 2003 года не предусматривал оплату по ОМС расходников в лечении «атеросклероза артерий конечностей» (код I70.2 по международной классификации болезней).

Добавим, что следствие также направило в суд ходатайство об изменении меры пресечения второму фигуранту, главврачу Балахнинской больницы Максиму Кудыкину: ему также просят заменить предварительное заключение на домашний арест. Напомним, он является вице-президентом межрегиональной общественной организации «Ассоциация флебологов». Она собрала более 10 тысяч подписей врачей и пациентов под обращением об освобождении двух нижегородских медиков и отправила его в Генеральную прокуратуру, Общественную палату и органы власти. Большой резонанс вокруг этого уголовного дела отчасти мог повлиять и на политику следствия. Ходатайство следователя относительно Максима Кудыкина суд рассмотрит в пятницу вечером.

Роман Кряжев