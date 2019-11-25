Столица чудес

Для иностранных путешественников Объединенные Арабские Эмираты ассоциируются в первую очередь с Дубаем, однако стоит помнить, что в состав ОАЭ входит семь эмиратов, а столицей государства является Абу-Даби, который соперничает с соседним Дубаем в масштабности проектов, размахе и роскоши. Тут и самая грандиозная мечеть в ОАЭ, и единственный зарубежный филиал Лувра, и самые высокие американские горки в парке развлечений.

Главная достопримечательность Абу-Даби — мечеть, названная в честь основателя и первого президента ОАЭ шейха Заида. Последнее пристанище шейха, которого в Эмиратах называют отцом нации, находится рядом с комплексом мечети. В любое время дня и в любую погоду — на восходе солнца и на закате, при свете солнца и в тумане огромная мечеть из белоснежного мрамора, как парусник, видна на горизонте. Для ее постройки были использованы только натуральные материалы — мрамор, золото, полудрагоценные камни, кристаллы и керамика. В дизайне комплекса, выполненном сирийским архитектором Юсефом Абдельки, сочетаются традиционный и современный подходы к архитектуре, присутствуют персидские, индо-исламские мотивы. Планировка здания и вид куполов позаимствованы у мечети в Лахоре (Пакистан). Арки мавританские, а 107-метровые минареты — классические арабские. Внутренний двор выложен белым мрамором с цветочным орнаментом и считается самым масштабным мраморным панно в мире. Мечеть отражается в окружающих ее искусственных водоемах, в ночное время включается подсветка.

Вид на мечеть шейха Заида Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Комплекс может вместить больше 40 тыс. человек, центральный молельный зал — 7 тыс. верующих. Пол в зале покрыт персидским ковром дизайна иранского художника Али Халики, его изготовили из шерсти и хлопка 1,2 тыс. иранских ткачих. Это самый большой в мире ковер ручной работы, площадь его превышает 5,5 тыс. кв. м, а вес — 48 тонн. В число самых больших попала и центральная люстра мечети — одна из семи привезенных из Германии люстр, украшенных сусальным золотом и миллионами кристаллов Сваровски.

Мечеть могут посетить все желающие, а не только мусульмане. Женщинам с непокрытой головой или в чересчур открытой одежде бесплатно выдают на входе мусульманское одеяние.

Ковер в мечети Абу-Даби Фото: Alamy/TASS

Мечеть шейха Заида построена совсем недавно, она открылась в 2007 году. Однако в Абу-Даби найдется что посмотреть и любителям более древней истории. Например, дворец-форт Каср аль-Хосн — самая старая каменная постройка в эмиратской столице, которую называют старой, или белой, крепостью — в белый цвет ее выкрасили во время реставрации в XX веке. Построенная в 1761 году для защиты единственного пресноводного колодца на острове Абу-Даби коническая сторожевая башня была в 1793 году перестроена в форт тогдашним правителем Шахбутом бен Диябом Аль Нахайяном и стала постоянной резиденцией правящего шейха. Она оставалась дворцом эмира (отсюда название «дворец-форт») и резиденцией правительства до 1966 года. Теперь форт частично открыт для публики. Здесь находится музей с экспонатами и картинами, имеющими отношение к истории страны, и коллекцией старинного оружия. Ежегодно на территории форта проводится 11-дневный культурный фестиваль, который собирает тысячи зрителей, желающих посмотреть на традиционные эмиратские танцы с саблями и услышать народные песни.

Житель Абу-Даби со своим верблюдом Фото: Alamy/TASS

Ознакомиться с тем, как в этих местах жили до нефтяного бума, можно в деревне национального наследия Heritage Village в конце набережной Абу-Даби неподалеку от популярного торгового комплекса Marina Mall. Деревня является музеем, и тут же проводятся мастер-классы старинных ремесел. Здесь можно, к примеру, смастерить эмиратскую альтернативу парандже, популярную у женщин пожилого возраста маску-бурку из льняной ткани, которую в прошлом натирали перламутровыми раковинами для металлического блеска.

Все вещи, от церемониальных кинжалов до керамической посуды, ремесленники изготавливают вручную и приглашают посетителей принять в этом участие.

На рыбном рынке в Абу-Даби Фото: Alamy/TASS

Отдельного упоминания заслуживают искусственные острова — остров Саадият и остров Яс в пригороде Абу-Даби. Если первый постепенно завоевывает славу культурной Мекки Аравийского полуострова после открытия здесь в 2017 году первого из запланированной череды филиалов мировых музеев — Лувра Абу-Даби (это единственный в мире музей за пределами Франции, которому разрешено использовать бренд Лувра), то второй — место для развлечения людей всех возрастов.

Здание ближневосточного Лувра представляет собой архитектурное чудо. Его украшает восьмиэтажная кружевная крыша-купол весом 7,7 тыс. тонн: она тяжелее, чем металлическая конструкция Эйфелевой башни, ее прообраз — пропускающая свет крона финиковой пальмы.

Вр время этапа гонок Формулы-1 Фото: Alamy/TASS

В коллекции музея более 600 экспонатов, 300 из которых предоставлены в аренду на десять лет 13 ведущими музеями Франции, 28 позаимствованы в Саудовской Аравии, Омане и Иордании. Жемчужинами коллекции считаются картина итальянского художника венецианской школы Джованни Беллини «Мадонна с младенцем», «Прекрасная Ферроньера» — женский портрет из Лувра, предположительно авторства Леонардо да Винчи или его учеников, автопортрет Ван Гога, картины родоначальника импрессионизма Эдуарда Мане.

Виды Абу-Даби Фото: Mohamed Somji/Louvre Abu Dhabi

Искусственный остров Яс, расположенный в 25 минутах езды от центра Абу-Даби, выполняет совсем другую функцию: здесь помимо прекрасных пляжей, магазинов и трассы «Формулы-1» расположены три больших тематических парка развлечений. Ferrari World с самыми быстрыми в мире американскими горками (скорость на них достигает 240 км/ч), крупнейший в мире аквапарк Yas Waterworld с четырьмя десятками захватывающих аттракционов и горок, а также парк с супергероями фильмов компании Warner Bros. World.

Юлия Навара