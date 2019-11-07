РБК: Бывший замглавы Минприроды Владимир Логинов перейдет в Росгеологию

Ушедший в отставку замглавы Минприроды РФ Владимир Логинов, который в том числе курировал реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, может быть назначен замдиректора АО «Росгеология». Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к руководству компании. Господин Логинов займет этот пост вместо арестованного Руслана Ганижева (Горринга) и, в частности, будет отвечать за Байкал. Сам господин Логинов и представитель министерства не комментировали информацию. На посту замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, по данным РБК, может сменить Константин Румянцев, сейчас занимающий пост помощника вице-премьера Алексея Гордеева.

Господин Логинов занимал должность с ноября 2018 года. Он контролировал и координировал работу департамента госполитики регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления. В частности, Владимир Логинов курировал реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала в России 1 января 2019 года. До этого Владимир Логинов в течение девяти лет работал директором воронежского областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов». В регионе Владимир Логинов в первую очередь стал известен благодаря реформе рынков ритуальных услуг, ЖКХ и отходов.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ”.