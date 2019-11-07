Епархия сообщила о похищенном бывшим священником имуществе

Городецкая епархия Московского патриархата РПЦ сообщила “Ъ-Приволжье” подробности разбирательства с бывшим настоятелем Православного прихода церкви в честь Святителя Николая Чудотворца Сергеем Цеповым. Напомним, ему инкриминировали хищение и растрату собственности епархии с использованием служебного положения (ч. 3. ст. 160 УК РФ), уголовное дело рассматривается в Шахунском районном суде Нижегородской области. Священник считает расследование местью епархии за критику патриарха Кирилла, после которой в 2018 году его отлучили от службы.

Как рассказали в Городецкой епархии, при передаче дел новому настоятелю к нему обратились прихожане и заявили о многочисленных хищениях. Проверка хозяйственной деятельности прихода показала, что Сергей Цепов незаконно продал принадлежавшую приходу квартиру, а церковными финансами распоряжалась его жена. Кроме сделки с недвижимостью комиссия обнаружила хищение пожертвований с лицевого счета прихода, из церковного сейфа и кружек для подаяний. Епархия предлагала иерею урегулировать ситуацию мирным путем, но через три месяца ничего с его стороны сделано не было. В итоге священника отстранили от служения на пять лет, а Городецкая епархия обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Отметим, господин Цепов настаивает, что получил согласие на продажу квартиры от митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. По словам подсудимого, денег на новую недвижимость ему не хватило, поэтому средства с продажи жилья он потратил на нужды прихода, сделав в нем ремонт.

Роман Рыскаль