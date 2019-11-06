Квартирный вопрос решили не по-христиански

В Нижегородской области за растрату судят Сергея Цепова - бывшего настоятеля Православного прихода церкви в честь Святителя Николая Чудотворца. По версии следствия, священник без согласия епархии продал принадлежащую ей квартиру, а вырученные деньги потратил на нужды прихода. Отец Сергий не согласен с обвинением, он настаивает, что согласовал расходы с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием еще в 2012 году и все документы на церковные работы у него есть. Уголовное преследование священник считает местью РПЦ за критику Патриарха Кирилла. В Нижегородской митрополии ситуацию не комментируют.

В Шахунском райсуде Нижегородской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего настоятеля прихода церкви в честь Святителя Николая Чудотворца Сергея Цепова. Его обвинили в крупной растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Потерпевшей по делу выступает Городецкая епархия Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ). По версии следствия, в 2016 году господин Цепов без согласования с епархией продал принадлежавшую его приходу квартиру в селе Сява, а вырученные 380 тыс. руб. потратил на приходские нужды. Как рассказал “Ъ-Приволжье” священник, на вырученные средства он обновил церковную утварь и оплатил строителям ремонт туалета, заказал новые окна и забор вдоль территории храма. «Когда я впервые приехал сюда из Нижнего Новгорода в 2009 году, приход был в удручающем состоянии. Забора не было, по территории коровы гуляли. Можно было в уныние впасть», — рассказал отец Сергий. По его словам, восстанавливать церковное хозяйство и платить прежние долги приходилось с трудом.

Сергей Цепов рассказал, что в неудовлетворительном состоянии была и приходская квартира, в которой жил прежний настоятель. В квартире, подаренной приходу в начале 2000-х годов, была плесень. В 2009 году он обратился к митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию за разрешением продать ее и купить жилье поприличнее. Желающих приобрести недвижимость долго не находилось, и лишь в 2016 году квартиру удалось с трудом реализовать, но денег на новую жилплощадь не хватило. Тогда Сергей Цепов решил потратить эти деньги на нужды прихода, будучи уверенным, что может распоряжаться средствами. Позже выяснилось, что из-за измениний внутри церковной структуры в 2012 году на действия священника требовалось получить согласие Городецкой епархии Московского патриархата РПЦ. Отец Сергий посчитал, что епархия так или иначе подчиняется Нижегородской митрополии и обсуждать затраты с епископом Августином не нужно, поскольку у него якобы было разрешительное письмо от митрополита Георгия. «Но церковь утверждает, что нельзя было ставить пластиковые окна и менять проводку, тогда как МЧС грозило закрыть храм из-за угрозы замыкания и пожара. Деньги ушли сами собой, все официальные договоры и чеки у меня есть», — утверждает священник. По его словам, сельские настоятели вынуждены самостоятельно решать подобные проблемы часто без согласования с вышестоящими церковными инстанциями, хотя городские священники без этого никогда не обходятся. «В таком случае надо спрашивать и разрешение колбасу купить», — негодует отец Сергий.

Возбуждение в отношении него уголовного дела бывший священник связывает с критикой патриарха Кирилла. В 2018 году Сергей Цепов написал рапорт епископу Городецкому и Ветлужскому Августину, обвинив патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ереси. Поводом стал одобренный Архиерейским собором в 2016 году документ «Отношения Православной церкви с остальным христианским миром» и встреча патриарха с папой Римским Франциском, которого Сергей Цепов в письме называет «предтечей антихриста, сатанистом, архиеретиком и иезуитом». «Когда патриарх Кирилл встретился с папой Римским, когда они облобызались, когда патриарх назвал его братом, я перестал упоминать патриарха в евхаристии и молиться за него», — сообщил священник, заявив, что «латиняне никакие нам не братья», и эту позицию он пытался донести до верующих. После этого отца Сергея отстранили от церковного служения и лишили должности настоятеля церкви в честь Святителя Николая Чудотворца в Сяве. Однако священник продолжил проповедовать свои убеждения пастве, после чего появилось заявление Городецкой епархии в правоохранительные органы. Своей вины в инкриминируемом преступлении Сергей Цепов не признает. В социальных сетях он записал несколько роликов с объяснением ситуации. Его поддерживают многие неравнодушные православные, призывая нижегородцев, общественные организации и СМИ встать на защиту священника.

В Нижегородской митрополии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с уголовным делом Сергея Цепова. По данным “Ъ-Приволжье”, в среду суд начал допрос свидетелей обвинения и защиты. Разбирательство продолжится 27 ноября.

Роман Рыскаль