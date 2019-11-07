Количество отравившихся сотрудников «Ленты» выросло в два раза — до ста с лишним человек

По данным на 7 ноября, зафиксировано более 100 обращений сотрудников петербургского офиса компании «Лента» с жалобами на симптомы инфекционного заболевания. Госпитализировано более 30 человек, отравившихся в корпоративной столовой на улице Савушкина. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

При этом в «Ленте» утверждают, что инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает ее магазины, а также подчеркивают тот факт, что первоначальная версия о том, что источником инфекции могли стать блюда из курицы от одного из поставщиков компании не подтвердились. В настоящий момент в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора столовая офиса «Ленты» закрыта, уточнили в пресс-службе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что изначально в результате инцидента острая кишечная инфекция была выявлена у 55 человек, 26 из которых были госпитализированы. По результатам эпидемиологического расследования из столовой «Ленты» было изъято более 200 кг продукции.