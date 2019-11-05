Роспотребнадзор изъял более 200 кг продукции в столовой «Ленты» после отравления сотрудников

Управление Роспотребнадзора по Петербургу совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводят эпидемиологическое расследование в связи со вспышкой острой кишечной инфекции среди сотрудников ООО «Лента», отравившихся в корпоративной столовой на улице Савушкина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки в столовой ООО «Лента», где питание организовано по типу «шведский стол», были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, включая несоблюдение температурного режима и сроков хранения пищевой продукции, использование не по назначению производственного инвентаря и оборудования, отсутствие личных медицинских книжек у сотрудников столовой и так далее.

В результате проверки снято с реализации более 200 кг пищевой продукции с нарушением условий хранения, а также без маркировочных ярлыков. В отношении столовой ООО «Лента» составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд.

По данным Роспотребнадзора, всего в результате инцидента острая кишечная инфекция была выявлена у 55 человек, 26 из которых госпитализированы в инфекционную больницу им. С.П.Боткина.