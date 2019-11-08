Абакан зам собой разумеется

Вице-мэр Абакана Алексей Лемин будет бороться на декабрьских выборах за пост главы города при поддержке «Единой России». Его кандидатура была поддержана вчера большинством делегатов партконференции. Политологи отмечают, что, помимо господина Лемина, сильных кандидатов на пост мэра нет, и предрекают ему почти 100-процентную победу.



Вчера абаканское отделение «Единой России» выдвинуло своим кандидатом на досрочные выборы главы Абакана вице-мэра, начальника департамента градостроитель­ства, архитектуры и землеустройства 44-летнего Алексея Лемина. За него проголосовали 53 из 57 делегатов, четыре бюллетеня оказались недействительными.

Пост мэра Абакана оказался вакантным после трагической гибели 14 октября бессменного главы города Николая Булакина, руководившего столицей Хакасии почти четверть века. Досрочные выборы пройдут в один тур 22 декабря 2019 года. Подать документы в избирком кандидаты должны до конца рабочего дня 9 ноября. О желании баллотироваться уже заявили три самовыдвиженца: адвокаты коллегии адвокатов Абакана Вячеслав Бушкин и Иван Аксенов, а также региональный представитель компании «Ормис Сибирь — Восток» Иван Садовой. КПРФ участвовать в выборах мэра не будет. «Коммунисты России» могут выдвинуть бывшего заместителя главы Хакасии Владимира Крафта. Либерал-демократы держат своего кандидата в секрете, его имя они назовут в пятницу, 8 ноября, на конференции реготделения ЛДПР.

«Избирательная кампания будет очень скоротечной, но насыщенной. Наше основное направление — это продолжать то, что делал Николай Булакин. Нашей команде важно быть вместе с жителями, вне зависимости от партийной принадлежности и политических предпочтений, поэтому мы приняли решение организовать сбор подписей»,— сказал господин Лемин на конференции.

Алексей Лемин родился 11 сентября 1975 года в деревне Парная Шарыповского района Красноярского края. В 1997 году окончил Красноярский аграрный университет, стал работать в департаменте градостроительства, архитектуры и земле­устройства администрации Абакана, где он прошел путь от специалиста до начальника. В 2019 году начал обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В предвыборной программе кандидата достаточно подробно описан комплекс мер по укреплению социальной сферы, развитию транспортной инфраструктуры и благо­устройству города. Так, предполагается завершить строительство трех детских садов совокупно на 900 мест и построить новую школу на 1000 учеников. Планируются реконструкция и капремонт дорог. «Строительство и реконструкция городских магистралей создаст возможность организации новых маршрутов общественного транспорта, делая транспортную инфраструктуру более гибкой и доступной»,— говорится в программе Алексея Лемина.

Депутат Верховного Совета Хакасии от КПРФ Тайир Ачитаев говорит, что коммунисты не будут поддерживать кандидатуру Алексея Лемина. «Партия поставит себя в дву­смысленное положение: все-таки он кандидат от ЕР, а не от КПРФ. Господин Лемин долгое время работал в тени градоначальника Николая Булакина, поэтому сложно судить, насколько он компетентный руководитель в рамках целого города. Разные источники называли его преемником бывшего мэра, но прямых фактов, которые бы это подтвердили, нет»,— пояснил депутат.

Политолог Михаил Верхотуров полагает, что победа господина Лемина на грядущих выборах очевидна, и он выиграет их с большим отрывом от конкурентов: «Он представляет команду Булакина. Бывшему мэру доверяло большое количество горожан, поэтому на этой волне доверия люди будут за него голосовать. Помимо этого, он не первый день работает в мэрии и имеет большой опыт в административной сфере».

Политолог Виктор Потуремский отмечает, что на общем фоне малоизвестных конкурентов господин Лемин выглядит сильным кандидатом. «К выборам оказался никто не готов. Городу предстоит кратко­срочная кампания с очень высокими ставками. Николай Булакин долгое время оставался здравым смыслом и точкой сборки конструктивной политики. Глава города — позиция знаковая, поэтому количество сил, которые хотят заполучить влияние, велико. Сейчас будет много кулуарной борьбы и попыток переиграть друг друга. Не исключено, что коммунисты, поскольку не участвуют в выборах, попытаются заключить договоренности с ЛДПР и получить какие-то преференции»,— предполагает господин Потуремский.

Михаил Верхотуров полагает, что КПРФ отказалась участвовать в выборах, поскольку у партии сейчас нет кандидата, который смог бы составить конкуренцию Алексею Лемину. «Если бы они проиграли выборы, это стало бы сильным ударом по репутации»,— уверен политолог.

Юлия Сасевич