Пенсии снимают с дистанции

Минтруд помимо отмены агентских продаж перевода пенсионных накоплений граждан решил ограничить и возможность дистанционной подачи заявлений на смену пенсионного фонда. Он предлагает ввести механизм добровольного отказа гражданином от подачи таких заявлений. При определенных условиях предлагаемых механизм может создать риски неправомерного удержания фондами своей клиентской базы, полагают эксперты.

Министерство труда подготовило новые поправки к закону «О негосударственных пенсионных фондах», касающиеся переводов пенсионных накоплений, следует из опубликованного на этой неделе ведомством текста документа. Помимо запрета для фондов «привлекать посредников (агентов) в целях заключения договоров об ОПС» (см. “Ъ” от 12 сентября) в новом проекте появилась норма, согласно которой застрахованное лицо может подать в Пенсионный фонд России (ПФР) уведомление о запрете рассмотрения его заявления о переводе пенсионных накоплений к другому страховщику, если оно не было подано гражданином при личном визите в отделение ПФР. Данная норма была внесена в законопроект по инициативе Ассоциации НПФ (АНПФ), следует из письма Минтруда этому СРО (с ним ознакомился “Ъ”). В АНПФ подтвердили, что посылали в министерство соответствующее предложение в августе.

С этого года начали действовать новые нормы перевода пенсионных накоплений: гражданин может подать заявление на смену страховщика либо дистанционно — через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), либо же лично, явившись в отделение ПФР, а также послав туда своего представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности. Как ожидалось, новые правила должны были нивелировать риски неправомерных переводов, а также сделать принятие решения о смене страховщика более осмысленным. Однако новые правила не купировали все риски, признавали в ЦБ. В итоге длительной дискуссии об ограничении досрочных переходов между фондами ЦБ и Минфин встали на позицию моратория на досрочные переходы (см. “Ъ” от 13 сентября).

Таким образом, предложение Минтруда является альтернативным по отношению к решению финансового блока. Согласно представленному Минтрудом документу, гражданин может через ЕПГУ или лично в отделении ПФР подать уведомление на запрет рассмотрения заявления о переходе, если оно не будет подано им лично. В таком случае ПФР информирует застрахованное лицо о внесении его в соответствующий реестр. Впрочем, гражданин может изменить свое решение и отозвать уведомление.

«Аналогичная схема сейчас существует в сфере недвижимости, когда собственник может установить запрет на оформление действий с недвижимостью без своего личного участия»,— заявили “Ъ” в министерстве. В ЦБ осведомлены о предложении Минтруда, однако «официальная позиция по нему еще не сформирована», отметил представитель регулятора. «Данная инициатива является одной из целого ряда мер по изменению сложившейся ситуации с досрочными переходами застрахованных лиц, потерями ими инвестиционного дохода и недобросовестной деятельности агентов»,— заявил президент АНПФ Сергей Беляков. В ПФР и Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

«Зачем нужны дополнительные меры по ограничению дистанционного канала подачи заявлений, используемого агентами, при наличии в документе полного запрета на агентские продажи?» — недоумевает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, при условии исполнения закона уничтожение института агентов по ОПС приведет к абсолютной остановке продаж этого продукта, а значит, к ликвидации самого рынка, а не только его порочных практик. «Если же агентские продажи не будут ограничены, то можно ожидать, что многие НПФ проведут обработку своих клиентов с тем, чтобы те подали такое уведомление»,— отмечает эксперт. Впрочем, остаются вопросы по техническому решению подачи таких уведомлений, а также, как следствие, по возможности использования этого механизма для неправомерного удержания клиентов частными фондами, указывает господин Митрофанов.

Илья Усов