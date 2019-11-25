Город рекордов

Город Дубай, столица эмирата, имеющего то же название, который соединяет с Абу-Даби примерно 125-километровое скоростное шоссе, не нуждается в представлении. Дубай прославили его масштабные проекты — самая высокая башня в мире, самый крупный насыпной остров в виде пальмы, роскошные отели и огромные торговые центры.

Туристам Дубай известен в первую очередь как место прекрасного пляжного отдыха и рай для шопоголиков, его знаменитые моллы — это еще и прекрасные произведения современной архитектуры и дизайна, место проведения досуга и даже поддержания спортивной формы в жаркий период года. Больше всего впечатляет расположенный на въезде в Дубай молл Ibn Battuta, названный так в честь знаменитого арабского путешественника Ибн Баттуты, о приключениях которого арабы слагают анекдоты и легенды. Молл состоит из шести зданий, каждое из которых оформлено в стиле тех стран, где побывал прославленный путешественник: Египта, Китая, Персии, Андалусии, Индии и Туниса. Есть тут и фрески с изображением древнеегипетских богов, и иранская мозаика, и балкончики типичных андалусских домов, и красные китайские фонари.

В развлекательном центре Dubai Mall Фото: Alamy/TASS

В новом деловом центре города находится еще один крупный торгово-развлекательный центр — Dubai Mall. Туристов поражает 30-метровый водопад внутри здания, который низвергается с его последнего, четвертого этажа. Водопад дополняют огромные скульптуры ныряльщиков, которые будто застыли в воздухе. Этот торговый центр также знаменит гигантским морским аквариумом с самой большой в мире просмотровой панелью, через которую посетители могут наблюдать за жизнью 33 тыс. морских обитателей. Аквариум доступен для погружения аквалангистов, посмотреть на его обитателей вблизи можно и погрузившись на лодке с прозрачным дном.

Dubai Mall является частью нового делового центра Дубая, основной элемент которого башня Бурдж-Халифа, самое высокое (828 м) и самое многоэтажное здание в мире в виде сталагмита, чью проектную высоту скрывали во время строительства, опасаясь конкуренции со стороны строителей других высотных зданий. В комплексе размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры, также здесь расположена самая высокая в мире смотровая площадка, откуда виден весь Дубай.

Небоскреб Бурдж-Халиифа на закате Фото: Alamy/TASS

Рядом с небоскребом разместилось искусственное озеро с танцующим фонтаном, подсвеченным 6,6 тыс. прожекторов 25 цветов. Струи фонтана поднимаются на высоту 150 м. Игру света и воды сопровождает музыка: современные арабские мелодии и мировые хиты.

Самый первый и наиболее известный из искусственных островов Дубая — Palm Jumeirah, если смотреть на него сверху, имеет вид огромной пальмы. Насыпной остров состоит из двухкилометрового ствола, 17 ветвей и окружен 11-километровым островом в форме полумесяца, который заодно служит волнорезом, защищая «пальму» от размывания волнами Персидского залива.

Чтобы создать остров, ставший символом Дубая, понадобилось 94 млн кубометров песка, взятых со дна Персидского залива, и 5,5 млн тонн камня. Помимо пятизвездных отелей и роскошных жилых комплексов и вилл здесь построен первый на Ближнем Востоке монорельс и шестиполосный подводный тоннель, который связывает ствол «пальмы» с автомобильной развязкой, ведущей в другие части Дубая.

Вид на искусственный островов Palm Jumeirah Фото: Alamy/TASS

Прошлая и современная жизнь Дубая неразрывно связана с Персидском заливом. В прошлом мореплаватели на деревянных лодках доу отправлялись в залив на рыбную ловлю и подводную охоту за жемчугом.

Теперь на доу катают туристов. Один из таких маршрутов проходит по естественному морскому каналу, который тянется от Персидского залива вглубь суши. Вдоль него расположен исторический и культурный квартал Аль-Фахиди, откуда и отправляется экскурсия. В этом районе, ранее известном как Аль-Бастакия, в XIX — первой половине XX века жили люди, но теперь он стал музеем под открытым небом, создатели которого воспроизвели реальность старого Дубая. Дух старого города ощущается на узких переулках квартала, где можно увидеть самые старые в Дубае дома, ветряные башни, построенные из камня, тика, гипса, пальм и сандалового дерева, галереи, кафе и мастерские ремесленников.

Неподалеку находится и Национальный музей Дубая (бывший форт Аль-Фахиди), который является самым старым зданием в Дубае, построенным в 1787 году. Музей дает прекрасное представление о том, как изменился город всего за полвека. Любителям поторговаться на восточном рынке стоит посетить традиционный базар — Мина-Базар, где можно найти лавочки с текстильной продукцией, золотом, пряностями. Здесь также расположены Музей монет и Музей Bait Al Wakeel, в котором рассказывается о рыболовных и морских традициях.

Коврики на рынке в историческом районе Аль-Фахиди Фото: Alamy/TASS

Новая достопримечательность Дубая — гигантская фотографическая рамка в городском парке Zabeel — дает возможность с высоты 150 м хорошо рассмотреть старую и новую части Дубая. Она сооружена из стали, алюминия, железобетона и стекла и расположена таким образом, что с одной ее стороны можно увидеть главные достопримечательности современного Дубая, а с другой — старые районы города. Каркас рамки состоит из двух башен высотой 150 м, соединенных сверху стеклянным мостом длиной 93 м. Лучше всего разглядывать отсюда город в пять часов вечера по местному времени.

В 2020 году в Дубае пройдет Всемирная выставка Ехро. К этому времени на еще одном искусственном острове Дубая, Bluewater Island, который насыпан прямо напротив прибрежного жилого комплекса Jumeirah Beach Residence, будет построено колесо обозрения Dubai Eye, которое обещает стать самым большим в мире. Путешественники смогут взглянуть оттуда на город, поднявшись на высоту 250 м.

Юлия Навара