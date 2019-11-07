ФНС подала банкротный иск к «КамгэсЗЯБ»

ФНС России и управление Федеральной налоговой службы по Татарстану обратились в Арбитражный суд Татарстана с иском о банкротстве к ООО «КамгэсЗЯБ» – дочернему предприятию строительного холдинга ПАО «Камгэсэнергострой». Как указывается в картотеке дел на сайте суда, сумма требований превышает 153 млн руб.

Претензии истец подал 5 ноября 2019 года. В данный момент иск еще не принят к производству.

Согласно данным сайта Rusprofile.ru, ООО «КамгэсЗЯБ» с уставным капиталом в 159,1 млн руб. было учреждено 3 марта 2011 года в Набережных Челнах. Компания занимается выпуском изделий из бетона для использования в строительстве. Единственным владельцем компании является ПАО «Камгэсэнергострой».

"Ъ-Казань"