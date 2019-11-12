Меня всегда манили «бусики», как ласково называют эти каблучки креативные владельцы. Однако я так и не стал владельцем ни итальянского, ни французского развозного фургона, хоть и был в шаге от сделки. Коллега напугал: «Подумай хорошенько, у каблука слишком большая парусность». Оказалось, он как-то попал под сильный боковой ветер и не на шутку перепугался. Я тоже заволновался, поскольку человек я впечатлительный, порой даже слишком.

Жуже Писла

Не знаю, мешает ли пресловутая парусность владельцам Fiat Doblo, но точно могу сказать: на свете не найти более утилитарного транспорта. Даже пикап не может составить ему конкуренцию. Пикап тяжелый, огромный, дорогой и к тому же в нашем климате с открытым кузовом бесполезный. Даже если изрядно потратиться и приобрести хороший кунг, все равно объем грузового отсека будет небольшой. То ли дело каблучок, в котором можно ходить по багажнику чуть пригнув голову. Цена у него божеская, топлива кушает тоже чуть-чуть, а область его применения бесконечно широка. Вы видели передвижные кофейные аппараты? Прекрасная идея. Но это всего лишь одна из сотни задумок. Например, если сделать в багажнике перегородку, то можно и мини-хостел открыть.

Раньше владельцы Doblo жаловались, что движок слабоват. Помню рассказ одного энтузиаста о поездке в Сочи. Он пробирался вверх по серпантину, а тяги не хватало так сильно, что сзади начали мигать дальним светом водители «Газелей». Большего конфуза трудно себе представить. Сегодня, когда у пассажирской версии Panorama уже появился мотор с турбиной мощностью 120 л.с, ваша репутация вряд ли пострадает. Правда, если вы остановились на грузовой версии Cargo, то у нее по-прежнему лишь одна скромная комплектация с атмосферным движком в 90 сил. Она для дерзких обгонов не годится. В любом случае, если покупаешь «заготовку» для передвижной кофейни или хостела, будь добр, езди аккуратно, чтобы и воду не расплескать, и постояльцев не разбудить.

Не знаю, подействуют ли на владельцев Doblo подобные увещевания, они ведь знатные экспериментаторы! Многие из них ставили рекорды по части грузоподъемности. Наваливали в кузов по полторы тонны стройматериалов. Вроде подвеска выдерживала. Однако лишь потому, что раньше была на рессорах. Сейчас в качестве упругих элементов стоят пружины, так что повторять былые подвиги не советую.

Что-то я зациклился на утилитарности, а ведь прелесть Doblo состоит далеко не только в ней. Итальянский фургон еще и необыкновенно удобен. Например, у него распашные двери багажника, что гораздо лучше в стесненных пространствах, чем одна подъемная. Боковые двери сделаны раздвижными, что идеально для парковок и гаражей. В салоне просторно не только для груза, но и для пассажиров. Обзорность фантастическая, словно у грузовика. Зеркала огромные. Их даже не надо настраивать, и так все видно. Полка под потолком способна привести в экстаз любителей мебели из ИКЕА – она крайне удобна для ненужных вещей. Правда есть жалобы, мол, отделка быстро начинает трещать и грохотать, но, думаю, часть вины за это лежит на тех, кто, загрузив побольше, едет пожестче.

Рыночная судьба Doblo в России не была легкой. Сначала он был вынужден распихивать локтями французов, поделивших между собой отечественный рынок. Потом, когда итальянец отвоевал свою долю у Renault и Citroen, накрылась его сборка на мощностях «Соллерс» и временно продажи были вообще прекращены. Сейчас автомобиль импортируют из Турции. Надеюсь, местная сборка Doblo все-таки будет налажена. Уж больно он приглянулся мне своим креативным форматом.