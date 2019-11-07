Дым сигарет без акциза В Ростовской области продолжается поиск инструментов борьбы с нелегальными сигаретами. «Коммерсантъ — Юг России» собрал заинтересованных в решении проблемы экспертов и официальных лиц за одним столом

Черный рынок сигарет мешает государству, честному бизнесу и обществу, подрывая госполитику по борьбе с курением, повышая доступность табака и стимулируя подростковое курение. При этом объем пресеченной торговли нелегальными сигаретами и наложенных штрафов в сравнении с объемами региональных рынков выглядят совершенно незначительно. Эксперты, представители бизнеса и органов власти регулярно встречаются, чтобы обсудить ход решения проблемы и меры, которые можно предпринять на уровне региона и муниципалитетов. В октябре организатором круглого стола по этой теме стал “Ъ-Юг”.



Побочный эффект заботы о здоровье

Нелегальные сигареты ежегодно снижают бюджетные поступления на 70 млрд руб. и уводят у законопослушного бизнеса около 10 млрд руб. прибыли. Регионы, где особенно остра проблема таких сигарет — ввезенных без уплаты налогов, контрафакта или с поддельными акцизными марками, находятся в основном у границ со странами ЕАЭС, с которыми у России практически прозрачные границы и нет таможенного контроля.

Если по стране уровень нелегального табака составляет чуть выше 10%, то в отдельных областях может доходить до 36%, как в Брянской области, или до 44% в отдельно взятых городах, например в Ростове-на-Дону.

После резкого повышения акциза на сигареты в России и, как следствие, их итоговой стоимости, объем контрафактной и контрабандной продукции на российском рынке серьезно возрос. По данным президента Ассоциации малоформатной торговли (АМТ) Владлена Максимова, увеличение оборота нелегальной продукции с 2013 года оказалось десятикратным. По мнению участников, одна из ключевых причин именно в росте акциза на сигареты. Это было сделано в целях борьбы за общественное здоровье, несмотря на то что табачная отрасль по собираемости налогов уступает только нефтегазовому сектору.

«Налоговый маневр привел к тому, что к 2019 году минимальная ставка акциза на сигареты выросла в три с половиной раза — с 730 руб. до 2568 руб.,— сообщил менеджер по связям с органами государственной власти «JTI Россия» Роман Трошкин.— Рост акцизов и негативные тенденции в экономике привели к резкому сокращению объемов легального рынка». Компании JTI сейчас принадлежит фабрика «Донской табак».

Несмотря на то что на уровне регионов акцизы не уплачиваются, бюджеты субъектов лишаются других налоговых поступлений от легальных производителей табачной продукции. По данным Игоря Буракова, председателя комитета ЗСРО по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям, недополученные налоги на прибыль табачников и их подоходные налоги в Ростовской области составляют не менее 1 млрд руб.

«Чем больше нелегальный рынок, тем меньшую долю на нем занимают легальные производители, а Ростовская область — это один из крупных российских производителей табачных изделий,— отметил Игорь Бураков.— Мы также недосчитываемся в валовом региональном продукте порядка 15 млрд руб. Цифра существенная, даже несмотря на то что ВРП Ростовской области — порядка 1,5 трлн руб.».

Роман Трошкин привел данные, согласно которым оборот нелегального рынка табачной продукции в регионе — той, что продается без контрольно-кассовой техники,— составляет 4 млрд руб.

«Этот расчет сделан исходя из объемов рынка нелегальной торговли и средней стоимости пачки нелегальных сигарет в размере 50 руб.,— объяснил он.— Если пересчитать все и заместить нелегальный рынок легальным, то оборот, который выпадает из торговли региона, составляет 8 млрд руб.».

Владлен Максимов добавил, что увеличение доли контрафакта негативно сказывается на ритейле в целом. «Табак — это драйвер торговли,— пояснил он.— Когда человек раз за разом приходит в магазин и видит, что сигареты в нем дороже, чем где-либо еще, он перестает посещать торговую точку и, соответственно, больше не покупает в этом магазине ни колбасу, ни консервы, ни хлеб. При наименее благоприятном развитии событий магазин закрывается».

В топе антирейтинга

Быстрее всего серый рынок растет в приграничных регионах России, и Ростовская область, по признанию участников круглого стола, возглавляет антирейтинг. «Ситуация в регионе особенно тяжелая: доля нелегальной продукции — 29%. В самом Ростове — 44%, это совершенно чудовищные показатели»,— подчеркнул Владлен Максимов.

Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка Ростовской области, добавила, что сегодня минимальная цена на пачку сигарет, продаваемую легально, составляет 106 руб., тогда как в незаконном обороте находятся сигареты стоимостью 30–40 руб. Такая стоимость объясняет популярность нелегальных аналогов целого ряда известных марок.

Основной объем незаконно оборачиваемой продукции, по данным участников круглого стола, поступает из стран ЕАЭС — Казахстана и Республики Беларусь, а также из Украины. Акцизы в них существенно ниже российских. В Белоруссии ставка акциза на сигареты первой ценовой категории составляет четверть от российской ставки. В результате цена на пачку таких сигарет втрое ниже стоимости легальной пачки в России.

Активный поставщик нелегальных сигарет — непризнанные республики ДНР и ЛНР. Рост выпуска такой продукции на этих территориях, по мнению участников дискуссии, обусловило резкое снижение уровня жизни в последние несколько лет и тот факт, что после изменения акцизной политики табачная продукция стала наиболее выгодной для контрабандистов, в фокусе которых до вооруженного конфликта были главным образом ГСМ, а также имелись налаженные способы поставки.

Проблема импорта из ЛНР и ДНР обостряется также из-за качества продукции. По словам представителя «JTI Россия», известно, что на территории непризнанных республик функционирует несколько табачных производств, с чьих конвейеров сходят подделки на известные бренды. Такие сигареты могут представлять угрозу: в июле в Донецке зафиксировано массовое отравление табаком местного производства, в нем была обнаружена плесень.

Контакт тесный, но недостаточно эффективный

Ирина Теларова рассказала, что для борьбы с нелегальным оборотом табачной продукции на региональном уровне еще в 2016 году определен порядок взаимодействия уполномоченных органов в лице полиции, управления Роспотребнадзора, таможенного управления и пограничного управления регионального ФСБ Ростовской области, а также Совета муниципалитетов. Однако взаимодействие не дает даже возможности самостоятельно собирать информацию.

«К сожалению, говорить о результативности мы все еще не можем: ситуация продолжает усугубляться. Мы опираемся на аналитику, которую предоставляют табачные компании: других источников, помимо собственного мониторинга, у нас нет. Взаимодействие уполномоченных органов есть, но оно не столь результативно, как нам хотелось бы»,— подчеркнула госпожа Теларова.

По ее словам, на базе комиссии при губернаторе, занимающейся борьбой с контрафактом, недавно создана рабочая группа, которая будет отдельно заниматься в числе прочего решением проблем рынка нелегального табака. Ожидается, что рабочая группа позволит ускорить и стимулировать принятие решений. Например, при выявлении нарушения полиция должна будет оперативно направить информацию в муниципалитет или в департамент потребительского рынка.

О результатах работы рассказали представители правоохранителей. Управление Роспотребнадзора за текущий период 2019 года наложило штрафы на сумму 1,5 млн руб. Полиция за этот период выявила 178 преступлений в сфере нелегального оборота табачной продукции. Из незаконного оборота было изъято 634 пачки нелегальной табачной продукции, что в денежном эквиваленте составляет около 40 млн руб. В суд направлено 12 уголовных дел.

Органы таможни в регионе возбудили шесть уголовных дел, изъяли 91 тыс. 116 пачек табачных изделий общей стоимостью более 8,6 млн руб., а также возбудили 618 административных дел по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС.

Заместитель начальника подразделения УФСБ по Ростовской области Илья Лаус отметил, что с учетом протяженности границы региона, которая не везде оборудована техническими устройствами и персоналом, невозможно перекрыть абсолютно все каналы поставок.

Таким образом, была отмечена невозможность полного пресечения поставок нелегальных сигарет на территорию России и, в частности, в Ростовскую область, что может быть вопросом уже федеральной компетенции.

Инструментарий ограничен

По словам представителей региональной власти, способы, которые они могут использовать для борьбы с табачным контрафактом, немногочисленны. Эта проблема в принципе характерна для региональных властей в России. Однако способы предотвратить или пресечь деятельность криминальных сетей поставщиков черного рынка табака могут быть найдены.

Например, в 2018 году УФНС по Воронежской области через суды удалось добиться запрета на продажу десятков тысяч акцизных марок юрлицу, которое не сумело подтвердить возможность для производства указанного объема сигарет, а при осмотре помещения выявились списанный станок и табак, хранимый в ненадлежащих условиях.

В части нормативного регулирования субъекты Российской Федерации также ограничены, поэтому работу стараются вести силами муниципальных властей. «Что касается регионального законодательства, то здесь рычагов и полномочий у нас практически нет,— подчеркнула Ирина Теларова.— Мы предусмотрели в постановлении о порядке размещения объектов нестационарной торговли возможность для органов местного самоуправления в одностороннем порядке расторгать договоры аренды и договоры размещения объектов нестационарной торговли в случае получения информации о нарушении от уполномоченных органов. Это может быть вступившее в законную силу решение суда либо постановление об административном правонарушении».

Ирина Теларова добавила, что сегодня на территории Ростовской области около 7 тыс. зарегистрированных нестационарных торговых точек. При этом большое число объектов находится на частной территории. «И здесь, конечно, проблематично принятие мер со стороны муниципалитетов»,— отметила она.

По словам председателя комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации Ростова-на-Дону Константина Тихонова, полномочия муниципалитета сейчас сводятся к освобождению земельных участков. «В июне у нас появились полномочия… Уже освобождено около 280 земельных участков из-под незаконно размещенных объектов торговли; порядка 10% — 27 перемещенных объектов — осуществляли продажи табачной продукции. Говорить о расторгнутых на этих основаниях договорах размещения мы пока не можем: информации от органов, уполномоченных составлять протоколы, и от судебных органов пока не поступало». Господин Тихонов добавил, что полной самостоятельности в этом вопросе нет, активные действия предприниматься могут только по обращениям граждан.

По словам Александра Туркина, замначальника управления экономической безопасности регионального ГУ МВД, правоохранительные органы будут активно участвовать во внедрении нового инструмента для борьбы с контрафактом, предусматривающим разрыв договоров. «К настоящему моменту мы отработали 122 торговых объекта, из них 77 — нестационарные. Запуск процедуры расторжения договоров с этими арендаторами будет иметь место»,— заявил он.

Как добавили эксперты в кулуарах, у силовиков сегодня нет достаточных полномочий. Практика работы правоохранительных органов в других регионах показывает, что достижение эффекта требует политического решения. В противном случае усилия не будут минимально себя окупать. Пересечение границы с государствами ЕАЭС не предполагает полного контроля, а у контрабандистов уже накопился достаточный опыт, чтобы избежать ускоренной проверки. Роспотребнадзор может эффективно работать лишь в условиях контрольной закупки, которая проводится по заявлению физического или юридического лица, со стороны которых не проявляется большой активности. Штраф за торговлю немаркированной продукцией составляет пару тысяч рублей за счет того, что вину на себя берет продавец-физлицо, обладающий небольшим объемом продукции, недостаточным для возбуждения уголовного дела. Кроме того, в Ростовской области известны случаи, когда даже после возбуждения уголовных дел торговая точка возобновляла работу уже в течение считанных дней.

Привлечь общественников. Честно

Участники круглого стола сошлись во мнении, что институт общественных организаций пока недостаточно вовлечен в борьбу с нелегальным оборотом табачной продукции. Владлен Максимов предположил, что «втянуть» простых граждан в эту борьбу не получится: реальные доходы населения не растут — потребители в любом случае будут выбирать точки продаж с самыми низкими ценами и будут покупать сигареты там.

Работать предлагается в партнерстве с самим розничным бизнесом. Стимулировать общественность, способствовать продвижению торговых точек, реализующих легальный табак, и координировать усилия органов власти поможет федеральный проект «Честный магазин». Проект запущен АМТ в регионах страны, где проблема незаконного оборота табачной продукции стоит особенно остро. В Ростовской области он начал действовать нынешней осенью. Его основная задача — научить потребителей и розничных партнеров, как и по каким признакам можно отличить легальные сигареты от нелегальных, а также предоставить им необходимую поддержку и инструменты для борьбы с нарушениями в правовом поле.

«Речь идет об информационно-образовательном проекте. Это способ передать сообщение о нарушениях,— рассказал Владлен Максимов.— Мы проводим мониторинг реакций на обращения, в том числе со стороны представителей региональной власти».

В то же время глава АМТ добавил, что показатели в других регионах тревожные: из примерно 1,5 тыс. обращений около половины были просто «выброшены в мусорное ведро».

Владлен Максимов добавил, что «Честный магазин» предполагает специальную маркировку точек, где нет контрафактных сигарет,— информационные стикеры с отличительными признаками нелегальных сигарет и информации об ответственности за реализацию нелегальной табачной продукции. Также предусмотрено проведение общественных проверок торговых точек силами волонтеров и некоммерческих организаций для выявления нарушений.

Участники поддержали запуск проекта, а Игорь Бураков предложил привлечь к работе представителей ОНФ.

Долгожданное регулирование, туманные перспективы

Участники круглого стола сошлись во мнении, что борьба с контрафактом окажется эффективной только в том случае, если ее удастся сделать комплексной. Наиболее действенными мерами могут стать смягчение акцизной политики, с одной стороны, и существенное ужесточение ответственности нелегальных производителей и продавцов сигарет — с другой.

«Мы искренне рассчитываем на то, что все согласительные процедуры по вопросу акцизной политики в ЕАЭС будут завершены до конца года. Но даже в этом случае выйти на уровень индикативной ставки €35 можно будет только к 2024 году. При этом предусмотрены отклонения плюс-минус 20% в каждую сторону. Это, конечно, очень много,— уточнил Роман Трошкин.— Но так или иначе это будет являться шагом вперед».

Господин Трошкин также заявил о необходимости запустить механизм ценового регулирования на рынке — так, как это произошло с алкоголем. «Существует минимальная цена, ниже которой табачная продукция не может реализовываться,— отметил он.— В любой легальной пачке сигарет доля акциза и НДС — 62 руб. В эту сумму не входят ни издержки производителя, ни логистика, ни маржинальность»,— поделился данными представитель «JTI Россия».

Говоря о повышении ответственности производителей и продавцов табачной продукции, участники круглого стола сошлись во мнении о том, что размеры штрафов необходимо увеличить многократно. Один из доступных инструментов — инициирование изменений федерального законодательства. Так, в частности, по инициативе представителей Ростовской области в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях войдет отдельная статья, связанная с оборотом контрафактной и контрабандной табачной продукции. КоАП в новой редакции планируется ввести в действие 1 января 2021 года.

«Нам необходимо принуждать розницу к отказу от приобретения нелегальной продукции,— заявил Илья Лаус.— Потому что контрабандисты, например, распределяют все мелкими партиями, а дальше нарушителям грозит только административная ответственность, которая никого не пугает. На этом этапе правоохранительные органы уже борются с ветряными мельницами. Если нам не удалось партию на границе перехватить, то дальше мы уже бьем из пушки по воробьям»,— рассказал представитель УФСБ.

Владлен Максимов сообщил, что в Госдуму внесена законодательная инициатива — предложение ввести максимально допустимый объем немаркированной табачной продукции для перемещения физлицами. «Подобная норма существует для алкоголя, ограничение — 10 литров. Такой же подход предлагается применить в отношении табака»,— уточнил он, добавив, что законопроект ожидает заключения правительства.

Александр Туркин заявил, что, по его мнению, штрафы за административные правонарушения станут барьерами тогда, когда будут составлять 30–50 тыс. руб., а не 1,5–2 тыс. руб.

Роман Трошкин добавил, что ввод цифровой маркировки сигарет, вступившей в силу 1 июля, не будет являться панацеей, однако может быть очень эффективной мерой в составе комплекса. Нелегальная продукция, как правило, продается без применения контрольно-кассовой техники, а цифровая маркировка привязана именно к онлайн-кассам. «Так или иначе внедрение цифровой маркировки будет в определенной степени способствовать обелению рынка. В датаматриксовом формате на нее нанесена защищенная информация, которая включает в себя данные о производителе, стоимости, а также о дате выпуска партии»,— подытожил он.

Игорь Бураков поделился с собравшимися идеей о том, как стимулировать органы местного самоуправления к максимально активной борьбе с табачным контрафактом. Он напомнил, что еще в первой половине 2000-х годов табачники уплачивали акциз не только в федеральный, но и в региональный бюджет.

«Для регионального бюджета это была серьезная статья доходов. Если регионам вернут акциз и потери бюджета составят уже не 1 млрд руб., а 3–4 млрд руб., то и мотивация глав муниципалитетов ходить по всем ларькам и выявлять нелегальный оборот существенно повысится. Это гипотеза, которая, на мой взгляд, стоит того, чтобы ее обсудить»,— резюмировал представитель ЗСРО.

Пока на федеральном уровне изменения проходят неспешное рассмотрение, остается надеяться на усиление давления на черный рынок на местах. Ведь даже решения на уровне ЕАЭС будут реализовываться региональными и муниципальными властями. Но эффективной реализации можно достигнуть, лишь если схема работы будет выстроена и опробована заранее.

Алена Александрова