Свободное время

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Тысячи экспонатов в Музее Берлинской стены на Фридрихштрассе в Берлине рассказывают посетителям об истории некогда разделенного города со строго охраняемой границей между Востоком и Западом, а также о людях, которые, несмотря на смертельную опасность, пытались найти свой путь к свободе. На верхнем этаже у окна, которое выходит на бывший КПП «Чекпойнт Чарли», можно посмотреть на самый маленький автомобиль, когда-либо использовавшийся в качестве «спасательного средства», – BMW Isetta. Клаус-Гюнтер Якоби, которому сегодня 79 лет, работает экскурсоводом в этом музее, но немногие знают, что он не только в курсе подробностей многочисленных попыток побега – у него тоже есть опыт в этом деле. Когда-то он помог бежать из Восточного Берлина в Западный своему лучшему другу, спрятав беглеца как раз в таком крошечном автомобиле. И спустя 30 лет после падения Берлинской стены в BMW решили рассказать эту историю в короткометражном фильме «Небольшой побег», который можно посмотреть на YouTube, найдя ролик по ключевым словам «BMW Isetta The Small Escape». Чтобы в «Изетту» поместился лишний человек, пришлось серьезно потрудиться: поднять заднюю полку на 10 сантиметров, выбросить печку и воздушный фильтр, заново переложить выхлопную трубу, сделать экран, защищающий от горячего мотора, обрезать задние крылья и заменить 13-литровый бензобак на двухлитровый, – перед автомобилем больше не стояла задача «ездить», нужно было просто пересечь границу. После удачного побега друга Клауса-Гюнтера Якоби за следующие несколько лет еще восемь граждан Восточной Германии бежали на Запад аналогичным способом. Всего же было 5075 успешных побегов на все время существования Стены. Сама суть автомобилей – делать людей свободными и при этом объединять их. Этот фильм как раз об этом – история побега при помощи маленькой «Изетты» как символ бесконечных возможностей индивидуальной мобильности, символ свободы, независимости и мечты.

Съездить на выставку

В Миланской галерее Fondazione Sozzani до 6 января 2020 года можно посмотреть выставку Silver Lake Drive американской фотохудожницы Алекс Прагер. Работы Прагер имеют ярко выраженный кинематографический характер, автор черпает вдохновение в окружающей ее повседневности и личном опыте, а также в работах уличных фотографов, поп-культуре и кино. Она использует ряд элементов стиля, отсылающих нас к жанровому кинематографу середины прошлого века – нуару, триллеру, криминальной драме. Чаще всего героями Прагер становятся женщины, движимые сильными эмоциями. Фотографии ее всегда выполнены в насыщенных цветах, хотя исследует Прагер темные стороны человеческой души. Почти все ее работы можно рассматривать как «однокадровый рассказ», который иллюстрирует какую-либо загадочную историю.

Полистать на досуге

Коллекция Mercedes-Benz Classic насчитывает более тысячи автомобилей. Не менее 160 из них можно увидеть в музее Mercedes-Benz в Штутгарте. Многие экземпляры регулярно демонстрируются публике на выставках и мероприятиях по всему миру. Однако большая часть коллекции зрителям недоступна: автомобили размещены в разных помещениях в двенадцати неприметных промышленных зданиях в городе и его окрестностях, так называемых Holy Halls, «Святых залах». Однако компания сделала исключение для известного в Германии журналиста и автора нескольких книг Кристофа Вьюга: он решил написать книгу о единственной в своем роде коллекции автомобилей Mercedes-Benz, иллюстрациями для которой стали фотографии, сделанные в тех самых «святых залах». Однако в заключительной главе будут использованы снимки автомобилей из сокровищницы марки в реальном мире – на международных классических ралли или автомобильных выставках. Только там обычный зритель может увидеть эти автомобильные шедевры на расстоянии вытянутой руки. Holy Halls. The Secret Car Collection of Mercedes-Benz в твердой обложке уже продается по цене от €59.