Из-за забастовки бортпроводников Lufthansa отменено 1300 рейсов

В ночь на четверг, 7 ноября, началась забастовка бортпроводников Lufthansa, которая по планам организаторов должна продлиться 48 часов. Из-за забастовки будут отменены 1,3 тыс. рейсов — 700 из запланированных 3 тыс. в четверг (в это число входят и рейсы других авиакомпаний Lufthansa Group — Swiss, Austrian, Brussels Airlines, Edelweiss, не затронутых забастовкой) и 600 в пятницу. Забастовка затронет около 180 тыс. пассажиров.

Забастовку проводит профсоюз бортпроводников UFO, он требует повышения зарплат и улучшения условий труда бортпроводников. О намерении провести забастовку было объявлено в понедельник, 4 ноября. Руководство Lufthansa попыталось запретить проведение забастовки, но профсоюз опротестовал это решение во Франкфуртском суде по трудовым спорам. Конфликт вызван в числе прочего тем, что Lufthansa отказывается признавать законность нового руководства UFO, которое, по мнению ее руководства, было избрано с нарушениями.

Яна Рождественская