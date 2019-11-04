Профсоюз бортпроводников Lufthansa призвал к проведению двухдневной забастовки

Профсоюз UFO, представляющий интересы бортпроводников крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa, призвал их провести забастовку с 23:00 по местному времени 6 ноября до 23:00 8 ноября, чтобы добиться повышения зарплат и улучшения условий труда.

Профсоюз предупредил, что забастовка коснется всех рейсов, вылетающих в этот период из Германии. «Вся компания будет затронута этим новым конфликтом, как это уже было с последними предупредительными забастовками»,— отмечается в заявлении заместителя главы UFO Даниэля Флора. Кроме того, замечают руководители UFO, не исключено, что в забастовке примут участие сотрудники дочерних структур Lufthansa, в числе которых Eurowings и SunExpress.

Между тем руководство Lufthansa осудило планы профсоюза и предупредило, что намерено принять ответные юридические меры. Кроме того, авиакомпания отказывается признавать законность нового руководства UFO, которое, по мнению руководства Lufthansa, было избрано с нарушением процедур.

Алена Миклашевская