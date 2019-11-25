На самом высоком уровне

Первый отель в Абу-Даби, который работает по системе «all exclusive – all inclusive». Это означает, что гостям не придется доплачивать за каждый напиток или услугу — в стоимость пребывания уже включено все необходимое и даже больше. Просто все услуги и сервис на очень высоком уровне. Пятизвездный отель Rixos Premium Saadiyat Island расположен в 20 минутах от центра Абу-Даби, столицы ОАЭ, и в 25 минутах от международного аэропорта. До Лувра Абу-Даби можно добраться всего за восемь минут, многочисленные семейные развлечения (аквапарк, зоопарк, Ferrari World и прочие) тоже расположены поблизости.

Не покидая курорта можно исследовать экосистему острова Саадият — и это не только белоснежный частный пляж с мягким и чистым песком. Концепция отеля располагает к тому, чтобы проводить в нем практически все время отдыха. И несмотря на большое количество номеров — 378, гостей отеля не покидает ощущение спокойствия и умиротворения благодаря тому, что его территория обширна и прекрасно обустроена. Те же, кто ищет еще большей уединенности и роскоши, выбирают виллы площадью 200 кв. м или 300 кв. м с тремя или четырьмя спальнями, собственным бассейном и прямым выходом на пляж. Отель декорирован в дворцовом стиле времен Османской империи, с резными арками, балконами и ярко-синими орнаментами.

Гости могут совершить кулинарное путешествие по десяти ресторанам и барам курорта. Turquoise, основной ресторан отеля, работающий в течение всего дня, предлагает блюда турецкой кухни. Кроме того, на территории курорта действует четыре ресторана a la carte (места в них следует бронировать заранее, особенно в высокий сезон). Морепродукты и свежайшую рыбу лучше пробовать в Mermaid, итальянскую классику — в L’Olivo. Ресторан Aja порадует ценителей японской кухни. Блюда ближневосточной кухни и мезе отлично готовят в Orient. Перекусить на ходу можно у многочисленных тележек с едой, расставленных по всей территории отеля. А есть еще пляжные бары, чайные, кальянные, лаунджи.

Остановиться в Rixos Premium Saadiyat Island стоит еще и потому, что в отеле имеется собственный детский аквапарк и бассейн с искусственными волнами. Любители активного отдыха оценят богатую спортивную программу: от тенниса и серфинга до йоги. На территории курорта обустроены два теннисных корта с подсветкой, оборудованы площадки для занятий разными видами спорта и современный спортивный зал. Пляжный волейбол, йога, водные развлечения сделают отдых в отеле более насыщенным.

Восстановить силы и позаботиться о себе можно в велнес-комплексе Anjana Spa, который расположен в живописной парковой зоне отеля и занимает более 2 тыс. кв. м. Спа-центр предлагает гостям процедуры, основанные на оздоровительных традициях Турции. Хаммамы, сауна, снежная комната и большой выбор омолаживающих и восстановительных программ разной продолжительности — здешний спа действительно заслуживает внимания.

Дети в Rixos Premium Saadiyat Island тоже скучать не будут. Rixy Club работает с утра до позднего вечера и принимает детей от 4 до 12 лет, а те, кто младше, могут посещать клуб в сопровождении родителя или няни. В Rixy Club гостей ждут магические шоу, мастер-классы, охота за сокровищами, игры в бассейне, шоу талантов и дискотеки. Самой большой проблемой для родителей будет забрать детей из клуба.

Удачное расположение и живописные виды делают Rixos Premium Saadiyat Island привлекательным местом для проведения свадеб и других торжественных событий. Курорт готов помочь в организации мероприятий численностью до 1–1,3 тыс. человек. К услугам гостей — просторный бальный зал и облагороженный пляж большой протяженности. Кроме того, отель предлагает самые современные и высококлассные услуги для проведения конференций, переговоров и семинаров. Крытый конгресс-центр общей площадью 1225 кв. м и зал для гала-ужинов и фуршетов позволяет проводить даже самые сложные и крупномасштабные мероприятия. Площадки оснащены новейшей аудио- и видеотехникой, профессиональная команда поможет все сделать на высшем уровне.

В течение всего сезона действуют специальные предложения, в частности, для гольфистов и тех, кто хотел бы научиться играть в гольф,— в расположенном напротив отеля Saadiyat Beach Golf Club. Особые скидки предоставляются при бронировании новогодней программы. В этом году гостей ждет карибский новогодний ужин с увлекательным шоу и зажигательной музыкой.

Алина Трофимова