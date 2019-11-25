Взгляд из окна

В городе, в котором отельных номеров больше ста тысяч, туристам непросто определиться с выбором. Отели стараются превзойти друг друга, делая ставку на сервис, рестораны, спа, расположение.

Rixos Premium Dubai главную ставку сделал на архитектуру. Его угловатые стеклянные башни выделяются среди стандартных небоскребов песчаного цвета Jumeirah Beach Residence. Турецкий архитектор Мелкан Табанлиоглу черпал вдохновение в форме драгоценных камней. Поэтому остекленный фасад 35-этажного здания как будто составлен из треугольников и четырехугольников разного размера, стыкующихся под разными углами. В темных стеклянных гранях фасада отражается море.

Отель открылся всего два года назад, но найти там свободный номер уже нелегко, хотя их тут 414. Главное украшение каждого номера — панорамные окна с видом на Персидский залив. Номера по южной стороне смотрят на одну из главных достопримечательностей — колесо обозрения Ain Dubai. Просторные номера оснащены высокотехнологичной техникой, такой как сенсорные панели и интернет-телевидение. Светильники дымчатого стекла, шелковые покрывала, разноцветные подушки и толстые ковры создают ощущение уюта. Интерьеры оформлены в серебристых и золотистых тонах, лишь с несколькими яркими деталями, чтобы не отвлекать гостей от вида за окном.

Такие же окна и в фитнес-зале RixGym. На тренажере Technogym вы пробежите гораздо больше, если будете все это время любоваться Персидским заливом.

На территории отеля Rixos Premium Dubai Фото: пресс-служба Rixos

Длинный и высокий вестибюль выглядит ультрасовременным, с потолочными панелями из цветного стекла, роскошными магазинами и гламурным ночным клубом. В конце пляжа находится лаундж с мягкой мебелью леденцового цвета и окнами от пола до потолка, из которых открывается еще один великолепный вид на залив.

В отеле девять ресторанов и баров. В Black Tap подают лучшие в Дубае крафтовые бургеры, STK Steakhouse славится своими стейками, любые итальянские блюда — в Luigia Ristorante, в Riviera Beach Grill — остальная средиземноморская кухня, в Azure Beach — свежайшие морепродукты. А любителям коктейлей до утра и спорта на большом экране, конечно, в бар Lock Stock & Barrel. В лобби отеля подают традиционный five o’clock tea: канапе с огурцом и копченым лососем, птифуры, пирожные и пахлаву. Все это под живую музыку — фортепьяно и саксофон.

В номере отеля Rixos Premium Dubai Фото: пресс-служба Rixos

Но главная достопримечательность отеля — пляжный клуб Azure Beach c infinity-бассейном, ведущим к ухоженному газону и песчаному пляжу. Персонал клуба исполнит ваши запросы в мгновение ока — от забытого солнцезащитного крема и поиска лежака до подходящих прохладительных напитков.

И не забудьте посетить Natureland Spa с турецким хаммамом и традиционными спа-процедурами. Зона отдыха тоже с видом на море — и, что необычно для Дубая, унисекс.

Наталья Морозова