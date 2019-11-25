Морские ворота

Рас-эль-Хайма — четвертый по величине эмират ОАЭ и самый северный, на что и указывает его название, которое переводится с арабского как «верхушка шатра». От Международного аэропорта Дубая до города Рас-эль-Хаймы чуть больше 80 км. Бухта делит его на две части: западную старую Рас-эль-Хайму и восточную Аль-Нахил. Один из основных городов эмирата, Масафи, известен продаваемой по всему региону Персидского залива минеральной водой.

Благодаря своему разнообразному ландшафту Рас-эль-Хайма — самый живописный из всех эмиратов. Здесь встречаются песчаные пляжи, терракотовые пустыни, прибрежные полосы с солончаками, мангровые заросли и горы Хаджар. Вблизи горных районов расположены серные источники. На территории эмирата водятся сотни видов птиц и такие животные, как красные лисы, арабские волки, арабские дикие кошки, леопарды, полосатые гиены, сернобыки, признанные символом ОАЭ, газели, длинноухие ежи и тушканчики.

История Рас-эль-Хаймы восходит к бронзовому веку и делает ее одним из немногих мест в мире, где уже более 7 тыс. лет постоянно существуют человеческие поселения. А развитые торговые цивилизации, как было установлено при археологических раскопках, существовали тут за 5 тыс. лет до н. э.

Рас-эль-Хайма — новое название эмирата, на протяжении веков он назывался Джульфаром и был центром торговли жемчугом. Еще в третьем тысячелетии до нашей эры здесь находился первый в Персидском заливе торговый порт и добывался изысканный жемчуг, самый белый и самый круглый в мире. После начала промышленной добычи нефти в Эмиратах в 60-х годах XX века и производства культивированного жемчуга значение добычи жемчуга в экономике эмирата упало. Однако до сих пор Рас-эль-Хайма с его пятью портами считается морскими воротами ОАЭ.

Среди природных красот Рас-эль-Хаймы — самая высокая гора ОАЭ Джебель Джаис (1892 м), она является частью горного массива Руус-эль-Джибаль, которому 70 млн лет. Недалеко от вершины горы находится смотровая площадка.

Любители экстрима со всего мира приезжают на Джебель Джаис, чтобы пощекотать нервы, пролетев на тросе с вершины горного пика по самой длинной в мире канатной дороге (скоростной спуск по наклонному тросу), внесенной в Книгу рекордов Гиннесса, на высоте 1680 м над уровнем моря. Протяженность Jebel Jais Flight zipline составляет 2,83 км. Спуск длится около трех минут, с дороги открывается прекрасный вид на горы и каньоны. До начала поездки желающие прокатиться с горы вниз головой с ветерком (максимальная скорость на спуске может достигать 150 км/ч), проходят инструктаж по технике безопасности.

Самый зеленый эмират ОАЭ славится своими заповедниками, один из них Аль-Вади, где можно увидеть в естественной среде обитания газелей, символов животного мира региона — сернобыков, посмотреть, как охотятся соколы.

Любителей древностей заинтересует построенный в XVIII веке форт Дхайя, он необычен тем, что является самым высоким в стране укреплением на вершине холма. В 1819 году форт стал последним оплотом местного сопротивления британской экспедиции, которая разграбила Рас-эль-Хайму и южные прибрежные поселения вплоть до Дубая. Падение Дхайи проложило путь к подписанию в 1820 году Общего морского договора, первого из ряда соглашений между британским правительством и шейхами—правителями побережья. В 1990 году форт был отреставрирован, и теперь возле него открыт ресторан.

Юлия Навара