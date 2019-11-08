«Краснодар» поднялся с опорой на «Трабзонспор»

«Краснодар», неудачно стартовавший в Лиге Европы, вернулся в гонку за путевкой в play-off, одержав вторую подряд победу над турецким «Трабзонспором». На старте второго круга он выиграл у него дома — 3:1. Теперь краснодарцы идут вровень по набранным очкам с занимающим второе место в группе «Хетафе» и поборются с ним за путевку в play-off.

Неравнодушные к «Краснодару» люди должны были приободриться еще за некоторое время до начала матча. Состав «Трабзонспора» на этот матч совсем не походил на тот, которым он проиграл краснодарцам под занавес первого круга — 0:2 — дома. И он в принципе совсем не походил на тот состав, которым он проводит важные игры: на скамейке или, вообще, вне заявки осталось с полдюжины ключевых футболистов команды. Да что там — этот странный турецкий вариант со школьником Мухамметом Акпынаром в роли центрфорварда, с кучей абсолютно незнакомых имен слишком прозрачно намекал на то, что «Трабзонспору», набравшему в предыдущих матчах всего очко, уже наплевать на ближайшее еврокубковое будущее.

Сама игра, правда, некоторое время на это — по крайней мере прозрачно, в лоб — не намекала. «Трабзонспор» не то чтобы кое-как, из последних сил держался, а, получая мяч, сам иногда организовывал на чужой половине кое-что симпатичное. А в середине первого тайма даже организовал такую атаку, что едва не превратилась в голевую. Донису Афдияю, чтобы превращение случилось, надо было с ходу как следует пробить с угла вратарской. Но пробить толком не вышло: турок ковырнул газон носком бутсы.

А сразу после этого «Краснодар» прорвало. Выяснилось, что у него на поле в этот день есть игрок в сумасшедшем тонусе. Речь о Мануэле Фернандеше. Первый гол он забил, пройдя турецкую защиту быстрой «стеночкой», в которой его напарником выступил Кристофер Олссон. Впрочем, не менее полезной была помощь защитника «Трабзонспора» Серкана Асана. Решающий удар Фернандеш, кажется, все-таки смазал, но Асан не дал ему пропасть, срезав мяч в ворота. Второй гол был забит уже без турецкой помощи и красивейшим способом. Да, вернее, вся эта комбинация была образцом чистейшей футбольный красоты — скидка пяткой Ари на Магомеда-Шапи Сулейманова, прострел Сулейманова и замыкание, опять же пяткой, от Фернандеша.

Хозяева создали громадный запас прочности и слегка ослабили вожжи. А «Трабзонспор», пользуясь этим, показал, что такой «Краснодар» может и покусать. И вратарю Станиславу Крицюку пришлось перед перерывом вытаскивать в прыжке мяч из угла после плотного дальнего удара.

Второй тайм матча был поспокойнее. И это было вполне ожидаемо. «Краснодар» уже в воскресенье ждет тяжелейший матч в чемпионате России с отлично смотревшимся против «Ювентуса» в Лиге чемпионов «Локомотивом». Рвать жилы перед ним не было никакого смысла, принимая во внимание тот самый солидный запас. Так что «Краснодар», усадив еще в середине тайма на лавку вместе с Ари своего героя Мануэла Фернандеша, играл в режиме, смахивающем на энергосберегающий. Шансы у него, правда, появлялись все равно, а среди них попадались шансы верные. Увеличить преимущество удалось в компенсированное время — отличился после углового Иван Игнатьев. Тут же забили и турки, но потеря очков краснодарцам, существенно улучшившим расклад, уже не грозила.

Одновременно с «Краснодаром» в Швейцарии играли друг с другом два лидера группы C, два клуба, которые на старте розыгрыша нанесли ему поражения. Хозяин — «Базель» (с ним «Краснодар» сыграет в пятом туре), одолев «Хетафе» — 2:1, закрепился не верхушке таблицы. А вот испанский клуб теперь опережает отстававших от него на три балла кубанцев лишь благодаря победе в очной встрече. Выездным матчем с этой командой «Краснодар» завершит групповой раунд.

В четверг поздно ночью по московскому времени свой матч четвертого тура проводил второй российский участник Лиги Европы. Не имевший в активе после трех игр очков ЦСКА встречался на выезде с венгерским «Ференцварошем».

Алексей Доспехов