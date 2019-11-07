«Башинформсвязь» купила пермского разработчика ПО «ДартИТ»

ПАО «Башинформсвязь» (входит в «Ростелеком») купило 100% уставного капитала пермского разработчика специализированного программного обеспечения — ООО «ДартИТ» (DartIT), сообщается в материалах телеком-оператора. Сделка была закрыта 6 ноября. Ее условия не раскрываются. Уставный капитал ООО «ДартИТ» равен 19 млн руб. До покупки «Башинформсвязью» 75% уставного капитала общества владел Дмитрий Артемов, 19,8% — через ООО «Айти инвест групп» Константин Быстров и Борис Рудаков. На сайте «ДартИТ» сообщается, что она работает на рынке более 10 лет, создавалась как подразделение американской компании DataArt Enterprises в 2000 году, но с 2001 года работает как самостоятельная компания. В числе клиентов предприятия упомянуты «Ростелеком», «Сбербанк», ФГКУ «ФЦИ при ЦИК России», ФГУП «Почта России», АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «Аммоний», ОнЛайм, Mail.ru Group, Samsung Russia и другие. По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году «ДартИТ» заключила шесть госконтрактов на сумму около 260 млн руб.

«Башинформсвязь» — крупнейший игрок на рынке фиксированной связи в Башкирии, также развивает кабельное ТВ и ШПДИ под брендом Bashtel. Сделки по покупке активов в интересах «Ростелекома» «Башинформсвязь» активно проводит в регионах России с 2016 года. В настоящее время компании принадлежат 16 предприятий, работающих в телеком-отрасли, в Москве, Самарской и Тюменской областях, Северной Осетии, Чувашии и Башкирии.

Ирина Самойлова, Олег Вахитов