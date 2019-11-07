Авторынок продолжил падение

В октябре автопродажи в РФ вновь вернулись к активному падению после некоторой стабилизации в предыдущие месяцы. По расчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), реализация машин в прошлом месяце упала на 5,2%. Рынок потянул за собой и бестселлеров Lada и Kia, а наиболее драматическое падение в топ-25 показал Nissan, реализация которого упала сразу на 60%. На этом фоне себя неплохо чувствуют Renault, Skoda, ГАЗ и китайский Haval.

По данным АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре упали на 5,2%, до 152 тыс. штук. В предыдущем месяце рынок был более стабилен: в сентябре реализация сократилась на символические 0,2%, до 157,1 тыс. штук. Темпы падения с весны постепенно сокращались: в августе продажи падали на 1,3%, до 145,5 тыс. штук, в июле — на 2,4%, почти до 140 тыс. штук, в июне рынок падал на 3,3%, до 151,2 тыс. штук, в мае — на 6,7%, до 137,6 тыс. штук, при этом еще в апреле реализация сокращалась на 2,7%, до 148,3 тыс. штук.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что результат октября закрепил рынок «на пути к медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017–2018 годах».

«Конечно, это не то направление, которое хотят видеть в индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время»,— заключил он.

За январь-октябрь продажи также в минусе — на 2,4%, до 1,4 млн штук.

Российский авторынок начал восстанавливаться в 2017 году после многолетнего падения с марта 2013 года. Спрос на новые легковые машины и LCV в 2018 году, по данным АЕБ, вырос на 12,8%, до 1,8 млн штук. Но в 2019 году ситуация изменилась, и в АЕБ изначально давали сдержанный прогноз в 3,6% роста рынка. В июне на фоне падения рынка ассоциация пересмотрела свои ожидания на 2019 год до сохранения продаж на уровне прошлого года, а затем незначительно уточнила его. Последний прогноз ассоциации — годовой результат в 1,76 млн проданных машин.

Продажи лидера российского авторынка Lada в октябре упали сразу на 6%, до 30,2 тыс. машин. В минусе также оказался и бестселлер среди иномарок Kia, продажи которого сократились на 4%, до 20,1 тыс. штук. Спрос на Toyota упал на 6%, до 7,9 тыс. штук, Volkswagen — на 7%, до почти 9,3 тыс. штук, УАЗ — на 3%, до 3,9 тыс. штук. Сразу на 60% сократились продажи Nissan, составив 2,8 тыс. машин. Реализация Hyundai в этот период осталась на уровне прошлого года — продано 15,8 тыс. автомобилей.

В плюсе из топ-10 удалось закрепиться Renault (на 12%, до 13,7 тыс. штук), Skoda (на 17%, до 8,9 тыс. штук), группе ГАЗ (на 20%, до 6,5 тыс. штук) и Mercedes-Benz (на 15%, до 3,8 тыс. штук). Наиболее активный рост на российском рынке показал недавно открывший завод в России китайский бренд Haval — реализация выросла на 323%, до 1,5 тыс. штук.

Ольга Никитина