Пусть Запорожская Сечь пропишется в Перми

Из сохранившихся украинских машиностроительных предприятий «Мотор-Сiч», заинтересовавшее сейчас американских бизнесменов,— одно из лучших. Это актив не просто национального, но мирового значения. Его ценность определяется способностью производить двигатели для сверхтяжелых военно-транспортных самолетов вроде «Русланов» и — теоретически — дальнемагистральных пассажирских лайнеров. В мире есть еще только две компании, обладающие аналогичными компетенциями,— американская General Electric и британская Rolls-Royce. Заметим, что Россия на сегодня двигателей такого класса мощности пока не строит. Второй ценнейший актив этой компании — производство моторов для вертолетов семейства Ми-17. Наконец, третий актив «Мотор-Сiч» — обладание документацией на двигатель Д-27 — вершину советской двигателестроительной мысли. Хотя все эти двигатели находятся на технологическом уровне конца 80-х годов прошлого века, для китайцев доступ к таким технологиям стал бы настоящим квантовым скачком в развитии моторостроения.

Несмотря на все грандиозные экономические и технологические успехи, авиационные двигатели передового уровня китайцы строить пока так и не научились и закупают далеко не самые современные моторы — и в России, и у того же «Мотор-Сiч».

Что теряет или приобретает Россия в случае гипотетической «аннексии» запорожской жемчужины американцами? Во-первых, развитие китайского двигателестроения затормозится. Понятно, что главная цель американцев — перекрыть китайцам доступ к технологии производства двигателей большой мощности и к шедевральному мотору Д-27. Очевидно, что это полностью отвечает интересам российских двигателестроителей. Более того, цинично говоря, в наших интересах было бы низведение этого предприятия до полного ничтожества, как это случилось с николаевскими верфями или антоновским конструкторским бюро, которое фактически превратилось в авиатранспортную компанию. Превращение китайцев в наших конкурентов состоится теперь на несколько лет или даже на десятилетие позже. Более того, поскольку у китайцев теперь не остается других вариантов кроме сотрудничества с российскими двигателистами, возникает ненулевая вероятность того, что они станут не конкурентами, а партнерами.

Во-вторых, теперь у Министерства обороны России исчезнет даже гипотетическая вероятность закупки на Украине двигателей для «Русланов» и для вертолетов семейства Ми-17.

Вообще-то к такому варианту развития событий надо было готовиться еще 15 лет назад — с момента украинской оранжевой революции 2005 года.

Уже тогда было очевидно, что рассчитывать на бесперебойные поставки украинских авиационных двигателей не приходится и что необходимо инвестировать в собственное двигателестроение, прежде всего в разработку и организацию производства двигателя большой мощности типа ПД-35, а также в развитие российских двигателей для вертолетов. То, что это не было сделано в тучные нулевые годы, не лучшим образом говорит о качестве промышленной политики в России, а в более широком смысле — в целом о качестве государственного управления в стране. Надо быть слепоглухонемым, чтобы еще в 2005 году не понять, что необходимо создавать независимую от Украины двигателестроительную базу в России. Вне зависимости от того, уничтожат американцы «Мотор-Сiч» или сохранят его в качестве ремонтного предприятия для парка вертолетов Ми-17 своих сателлитов, ясно, что мы не можем более рассчитывать на украинские двигатели. А, значит, пришла пора отдавать деньги не в Запорожье, а в Пермь и Петербург.

Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий