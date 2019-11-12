Навес в штрафную

Успех любого мало-мальски серьезного бизнеса зависит от множества факторов. Но иногда достаточно принять одно ключевое решение, чтобы перетянуть фортуну на свою сторону. В карьере нынешнего президента футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли так случалось уже не раз. Приобретение португальской звезды Криштиану Роналду в прошлом году стало одним из переломных моментов в истории туринского клуба. И несмотря на то, что некоторые итальянские болельщики отнеслись скептически к данной покупке, посчитав, что многомиллионные гонорары футболиста нанесут ощутимый удар по бюджету команды, их опасения оказались напрасными.

Иван Картамцев

Успех любого мало-мальски серьезного бизнеса зависит от множества факторов. Но иногда достаточно принять одно ключевое решение, чтобы перетянуть фортуну на свою сторону. В карьере нынешнего президента футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли так случалось уже не раз. Приобретение португальской звезды Криштиану Роналду в прошлом году стало одним из переломных моментов в истории туринского клуба. И несмотря на то, что некоторые итальянские болельщики отнеслись скептически к данной покупке, посчитав, что многомиллионные гонорары футболиста нанесут ощутимый удар по бюджету команды, их опасения оказались напрасными.

С точки зрения маркетинга Криштиану Рональду стал для «Ювентуса» «Золотой Антилопой», высекающей деньги из подошвы собственных бутс. Его громкий переход из мадридского «Реала» не только поспособствовал подписанию выгодного соглашения с Adidas, но и позволил пересмотреть условия контракта с титульным спонсором, которым в настоящий момент является Jeep. На днях сумма годовых спонсорских отчислений в пользу итальянского клуба была повышена до 42 миллионов евро с обоюдного согласия сторон. И если для «черно-белых» главные преимущества свелись к материальной стороне вопроса, то для автопроизводителя это серьезный вклад в развитие бренда, который, к слову, и без того переживает стадию активного «ренессанса» после вхождения в итало-американский концерн FCA в 2014 году.

Футбольные страсти

Что и говорить, от подобной инвестиции выиграли не только футбольные акционеры, но и продавцы спортивной атрибутики. В дни матчей, проходящих на домашней арене «Ювентуса», в сувенирных лавках творится что-то невероятное. Футболки с седьмым номером сметаются с витрин быстрее, чем турецкий фастфуд из соседней палатки, и это несмотря на завышенную цену, достигающую иногда двухсот евро. А потому нет ничего удивительного в том, что стали распространяться слухи, что якобы один из самых дорогостоящих футбольных трансферов в истории окупился едва ли не в первые дни.

Но отбросим подсчеты, ведь футбол – это прежде всего игра, результат в которой зачастую зависит не только от громких имен, но и от случая. Вместе с представителями компании Jeep мы посетили домашнюю встречу «черно-белых» с московским «Локомотивом» в рамках Лиги чемпионов. И пусть шансы «железнодорожников» на победу с самого начала были весьма туманны, мы до финального свистка надеялись, что судьба проявит благосклонность к нашим соотечественникам, тем более что первый тайм завершился в пользу подопечных Юрия Семина.

Фото: Jeep

На троих

Примечательно, что по условиям договора игроки и руководство «Ювентуса» обязаны перемещаться на продукции своего титульного спонсора. По крайней мере, в дни официальных мероприятий. Не уверен, что пижон Криштиану ездит на малыше Jeep Renegade, чтобы быть не узнанным болельщиками, но, мы, будучи гостями титульного спонсора команды, на следующий день оказались за рулем «джипов».

А что обычно делают фанаты после матчей? Правильно! В зависимости от исхода спортивного состязания они либо отмечают победу, либо заливают горечь поражения. Мы, конечно, не могли себе позволить совсем «уйти в офсайд», но как можно быть в Северной Италии и не попробовать вина, тем более что в Италии «пробовать» не возбраняется даже тем, кто за рулем.

В нашем распоряжении три автомобиля: короткобазный Wrangler Rubicon, европейский Compass с дизелем и механической коробкой передач, а также роскошный Grand Cherokee.

На первую половину пути я без колебаний выбираю Wrangler. Мне всегда нравился этот классический вездеход. И пусть наш маршрут пролегал в основном по скоростным автострадам, чтобы хоть как-то оправдать наличие постоянного полного привода и 32-дюймовых шин BF Goodrich, несколько километров мы все-таки срезали по влажной после дождя проселочной дороге. В таких условиях нужно быть наиболее аккуратным: кажущиеся безграничными возможности этого крепыша, вкупе с двухлитровым турбомотором мощностью 272 л.с., наделяют автомобиль легкостью футбольного мяча. Главное – не заиграться и не вылететь ненароком за пределы поля.

Фото: Jeep

В таких условиях нашим коллегам на Grand Cherokee за «Рэнглером» было не то что «не угнаться», даже несмотря на наличие 286-сильной бензиновой «шестерки» под капотом. Просто флагману как-то несолидно скакать по кочкам. Как и на футбольном поле, здесь у каждого своя роль. И если Wrangler в данном случае – активный центрфорвард, то Grand Cherokee выполняет роль опорного полузащитника. В конце концов, в случае чего, вытаскивать нас из кювета придется именно ему.

Впрочем, в этот раз обошлось без приключений. Что же касается Ньеве, куда мы отправились, то с виду может показаться, что это вполне рядовое европейское захолустье с аккуратными домиками и оградами, увитыми ползучим плющом. Но именно здесь из винограда сорта неббиоло производят одну из самых ценных разновидностей местного вина – Бароло. Здесь можно обнаружить большое количество ресторанчиков, щеголяющих пятью звездами на TripAdviser, и множество винотек, где есть возможность продегустировать десятки сортов вин перед их покупкой. Главное – не переусердствовать с красным вином, чтобы на обратном пути не получить красную карточку от полиции.

Звоните Аньелли!

Чтобы праздник футбола запомнился надолго, на обратном пути мы решили заехать в музей вермута Martini & Rossi, что находится всего в 15 километрах от Турина.

Пересаживаемся на Jeep Compass, который в нашей звездной автомобильной команде занимает импровизированную позицию защитника, и отправляемся в путь. Наш новый транспорт, оборудованный 120-сильным дизелем Multijet II, – это выбор тех, кто ценит экономичность и легковую управляемость, которая особенно бросается в глаза на контрасте с «Рэнглером». Эмоций от дизельного Compass поменьше, но на роль «машины на каждый день» он подходит лучше других.

Фото: Jeep

На входе в музей Martini гостей встречает легендарный гоночный автомобиль Lancia Delta Integrale. Это напоминание о былом величии компании, когда производитель знаменитого вермута активно вкладывался в автоспорт, являясь титульным спонсором для многих гоночных команд. Но затем финансовое могущество компании пошло на спад, потянув за собой и спонсорскую активность. И пусть в настоящее время дела алкогольного гиганта, кажется, немного пошли в гору, совету директоров Martini, вероятно, следует обратиться за опытом к своему соотечественнику Андреа Аньелли. Он точно подскажет правильное бизнес-решение. Успехи FCA и «Ювентус» это подтверждают.