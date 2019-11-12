Цепи и звездочки

Авторство фразы «все познается в сравнении» приписывают то Рене Декарту, то Фридриху Ницше, то вообще считают народной мудростью. В любом случае принцип сравнения всегда хорош, когда какие-то признаки предмета или явления, которые не являются очевидными, можно сделать наглядными, когда аналогичная особенность отсутствует у другого объекта.

New Imperial Motors – марка английских велосипедов и мотоциклов, существовавшая с 1887 по 1939 год. Завод по их производству находился в Бирмингеме – одном из промышленных центров Великобритании. Дела у фирмы шли хорошо, но только до конца двадцатых годов, когда грянула Великая депрессия. Однако накопленных идей хватило и на тридцатые годы.

Настоящий бестселлер фирмы тридцатых годов – модель New Imperial V-Twin c двухцилиндровым 500-кубовым мотором. На таком мотоцикле в 1934 году гонщик Джинджер Вуд целый час нарезал круги в Брукландсе, показав среднюю скорость 164,4 км/ч – впечатляющий результат для того времени. Максимальная скорость порой переваливала и за 190 км/ч.

Впрочем, и без этого рекорда про New Imperial V-Twin говорили, что он выглядит так, как будто делает 100 миль в час, даже когда стоит неподвижно. Но все познается в сравнении, и новую модель в 1935 году сфотографировали рядом с мотоциклом сорокалетней давности, у которого вместо цепи был карданный вал.

Карданный вал применялся и применяется на мотоциклах по сей день, но значительно реже, чем привычная цепь. Например, на советских мотоциклах «Днепр». Кардан применяют, когда требуется надежность и долговечность главной передачи, а также большие сервисные интервалы. Минусы кардана – значительный вес и потери при передаче мощности.

Женщины позируют на мотоциклах явно по задумке фотографа, решившего подчеркнуть несуразность такого сравнения еще и комическими «мотоциклистками». В Великобритании женщины могли управлять мотоциклами наравне с мужчинами, в отличие от избирательных прав, которые парламент предоставил им только в 1928 году.

Денис Токмаков