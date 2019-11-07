В прокуратуре края обсудили ситуацию на ЗиДе

Сегодня в прокуратуре Пермского края состоялось рабочее совещание по поводу ситуации на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Напомним, вчера стало известно, что конкурсный управляющий завода издал приказ о простое предприятия с 11 ноября до нового года. Рабочим будет сохранено две трети от их заработной платы. Как рассказал знакомый с ситуацией источник, надзорный орган взял на особый контроль вопрос соблюдения трудовых прав работников предприятия. Другой собеседник говорит, что прокуратура предложила краевым властям оказать содействие заводу по разрешению кризисной ситуации. Причиной ухода предприятия в простой стало снижение объемов производства.

Как рассказали "Ъ-Прикамье" в руководстве ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», предприятие, несмотря на такой приказ, намерено выполнить гособоронзаказ на текущий год. «Как только придут необходимые комплектующие, то люди, по мере необходимости, будут привлекаться к выполнению этой работы»,— пояснили на заводе.