Главредом «Дождя» станет Тихон Дзядко

Главным редактором телеканала «Дождь» станет заместитель главреда RTVi Тихон Дзядко. Ранее он работал на «Дожде» журналистом. Александра Перепелова, которая возглавляла «Дождь» с 2017 года, объявила о своем уходе вчера, 6 октября.

Господин Дзядко сообщил в Facebook, что последний день работы на RTVi — 13 декабря. «За последние четыре года, что я не работаю на "Дожде", изменилось примерно все — в России, российской и мировой журналистике и проч., и нам предстоит сделать очень многое… Надеюсь, что опыт, который я получил за последние четыре года, этому будет способствовать»,— написал он.

Тихон Дзядко также работал журналистом на радиостанции «Эхо Москвы» и на украинском телеканале «Интер» в Вашингтоне. На RTVi он с 2016 года, должность заместителя главреда занимает с 2018 года.

Госпожа Перепелова работает на «Дожде» с 2011 года. После ухода с должности главного редактора она планирует продолжить сотрудничество с телеканалом.