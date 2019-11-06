Александра Перепелова уходит с поста главреда «Дождя»

Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова 31 декабря покинет свой пост, сообщается на сайте телеканала. Она продолжит сотрудничать с «Дождем», но уже в другом качестве — детали пока не раскрываются. Имя нового главреда «Дождя» будет объявлено в ближайшие дни.

«"Дождь" — это лучшее, что могло случиться в моей жизни, да и в жизни любого начинающего журналиста или продюсера. Я благодарна за все успехи и ошибки, которые смогла совершить на телеканале. Пришла пора двигаться дальше»,— заявила Александра Перепелова.

Госпожа Перепелова пришла на телеканал в 2011 году, в 2017 стала его главным редактором. До нее эту должность занимал Роман Баданин, который покинул «Дождь», уехав на учебу в Стэнфордский университет по стипендии Джона Найта (сейчас возглавляет издание «Проект»).