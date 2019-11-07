AliExpress сократит срок доставки в Россию до 10 дней

Alibaba планирует сократить срок доставки товаров в Россию до десяти дней, включая заказы для малых и удаленных городов, сообщила пресс-служба AliExpress в России. Компания будет доставлять товары из Китая в Москву, Екатеринбург и Новосибирск прямыми регулярными рейсами. Проект будут реализовывать совместно с логистическим оператором Cainiao, который входит в состав Alibaba Group, и «Почтой России».

На Москву, Екатеринбург и Новосибирск приходится до 70% всех посылок AliExpress, рассказал ТАСС официальный представитель компании Антон Пантелеев. Замгендиректора по международному бизнесу «Почты России» Денис Ильин сообщил агентству, что рейсы будут выполнять грузовой авиаперевозчик «Авиастар-ТУ» и два самолета «Почты России». «Это позволит существенно снизить удельную себестоимость одной отправки и обеспечивает лучшее качество логистики для интернет-площадок»,— сказал господин Ильин. В дальнейшем планируют привлекать и других перевозчиков.

Напомним, по данным “Ъ”, холдинговая компания ЮэСэМ, «МегаФон», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций и AliPay планируют создать совместное предприятие (СП) в области финансов. Новая структура должна обеспечить обработку платежей электронных кошельков и сможет оказывать финансовые услуги для клиентов СП AliExpress Russia.

Подробнее о планах по новому объединению — в материале “Ъ” «AliExpress Russia снабдили кошельком».