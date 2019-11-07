Суд отклонил жалобу на итоги муниципальных выборов в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении требований по иску Анастасии Колб, которая выдвигала свою кандидатуру как самовыдвиженец на муниципальных выборах. Истец просила признать итоги голосования в округе Смольнинское в Центральном районе города недействительными. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Анастасия Колб указывала, что агитационная система «Умное голосование» оказала влияние на выбор избирателей и хотела добиться отмены итогов выборов по округу № 239.

Как ранее сообщал “Ъ-СПб”, в МО 16 из 20 мандатов в совете заняли оппозиционные депутаты.