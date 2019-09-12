Кандидат требует отменить выборы в МО «Смольнинское» из-за давления на избирателей через «Умное голосование»

Кандидат-самовыдвиженец Анастасия Колб, которая приходится дочерью главы МО «Смольнинское» Григорию Ранкову, подала иск к ИКМО «Смольнинское», которая отказала ей в пересчете результатов выборов муниципальных депутатов в округе №239. Она считает, что проект «Умное голосование», запущенный политиком Алексеем Навальным, оказал психологическое давление на избирателей

Известно, что в МО большинство мест в совете заняли оппозиционные депутаты. Речь идет о 16 из 20 мандатов.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, материалы иска переданы судье Смольнинского райсуда.

Олег Дилимбетов