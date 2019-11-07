Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте. Такой вывод следует из исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research, на который ссылается РБК.

Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 — снижение. Индекс на уровне 50 пунктов говорит о стагнации.

В первом и втором кварталах года индекс составлял 52 пункта. Компоненты индекса — продажи, кадры, инвестиции и доступность финансирования.

Индекс является регулярным замером бизнес-настроений в сегменте микро-, малых и средних предприятий. Индекс основан на данных опроса руководителей компаний МСП и является индикатором экономической ситуации, который обновляется каждый квартал. По данным индекса RSBI, деловая активность российского малого и среднего бизнеса выросла в начале 2019 года.

О показателях середины года — в публикации приложения “Ъ” «Малый бизнес».