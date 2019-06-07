Деловой климат пошел на вырост

По данным индекса RSBI, деловая активность российского малого и среднего бизнеса выросла в начале 2019 года. Больше всего улучшилась ситуация с продажами (+3,4 пункта), кадрами (+0,7 пункта), инвестициями (+0,6 пункта) и доступностью финансирования (+0,2 пункта). По ряду сфер предприниматели настроены позитивно и в отношении перспектив во втором квартале.

Деловая активность малого бизнеса в РФ снова начала расти. Об этом свидетельствуют данные индекса деловой активности малого и среднего бизнеса (индекс RSBI). Это исследование проводят «Опора России», Промсвязьбанк и агентство Magram Market Research.

Напомним, этот индекс является регулярным замером бизнес-настроений в сегменте микро-, малых и средних предприятий. Индекс основан на данных опроса руководителей компаний МСП и является индикатором экономической ситуации, который обновляется каждый квартал. Полученные результаты отражают мнение российских предпринимателей в целом, а также в разрезе отраслей, размера бизнеса и отдельных регионов исследования. Замер проводится по девяти компонентам, которые включают в себя: оценку бизнес-ожиданий, продаж и прибыли, цен реализации продукции, ее себестоимости, кадров, количества клиентов, доступности финансирования, баланса запасов и инвестиции. Если полученное значение «Индекса Опоры RSBI» выше 50 пунктов, то оно интерпретируется как рост деловой активности, ниже 50 пунктов — снижение деловой активности.

Цель проекта — предоставить экспертному сообществу, самим предпринимателям и институтам поддержки актуальную и достоверную информацию о самочувствии важного сектора экономики.

Как свидетельствуют данные индекса, в первом квартале 2019 года он достиг 52 пунктов. Это значение хотя и оказалось ниже данных за аналогичный период прошлого года, существенно превышает показатель индекса за третий и четвертый кварталы 2018 года (47 пунктов). В частности, среди компонентов индекса сильнее всего вырос показатель продаж (+3,4 пункта). Это означает, что хотя продажи МСП и уменьшились относительно аналогичного периода предыдущего года, но их падение замедлилось и практически остановилось. О росте выручки сообщили 46% опрошенных, у 39% она не изменилась, у 15% снизилась. Во втором квартале 43% респондентов рассчитывают нарастить выручку, 41% — сохранить ее на текущем уровне и лишь 16% ожидают ее сокращения. Показатель инвестиций вырос на 0,6 пункта, что отражает стабилизацию в отношении инвестиций со стороны кампаний. В первом квартале 73% оставили объем своих инвестиций без изменений. Ситуация, по словам респондентов, также остается относительно благополучной в отношении доступности финансирования (+0,2 пункта). Так, 31% опрошенных заявили, что кредит получить легко, впрочем, 34% пожаловались на сложности. Однако в следующем квартале доступность кредитов ожидают только 20% опрошенных, а большинство (64%) считает, что ситуация не изменится. Впрочем, 62% опрошенных сейчас финансирование не требуется. 13% заявили, что не получили одобрение своей заявке, в то время как 10% уже используют выданный им кредит, а 8% подписали соглашение с банком. С точки зрения размера предприятия наиболее благополучная ситуация с кредитами складывается у среднего бизнеса: среди них уже используют кредит 21%, получили одобрение 7%, а отказ — 19%. У малого и микробизнеса меньше и одобренных кредитов, и отказов от банков.

Также индекс фиксирует рост показателя благополучности ситуации с кадрами (+0,7 пункта). Так, рост оптимизма в отношении кадров, как указано в исследовании, основан на том, что в исследуемый период большая часть МСП (80%) оставила штатную численность своих сотрудников без изменений. Впрочем, 11% сократили штат и 10% — увеличили, в то время как в четвертом квартале 2018 года увольнения происходили в 13% компаний. При этом малый и средний бизнес ожидает дальнейшего улучшения динамики. Согласно результатам исследования, во втором квартале 2019 года увеличить штат рассчитывают 19% субъектов МСП, сохранить текущую штатную численность — 74%, сократить сотрудников — 7%.

Схожие данные зафиксировал в своем докладе и аналитический центр НАФИ. Так, как следует из его доклада, число предприятий, планирующих в ближайшее время увеличить штат сотрудников, выросло на 9 п. п. по сравнению с прошлым годом (18% в 2018 году, 27% в 2019-м). Большинство компаний (65%) планируют сохранить прежний размер штата, 7% собираются сократить число сотрудников. Активнее всего расширять штат планируют микропредприятия (29%), на малых и средних предприятиях это планируют делать реже (11% и 17% соответственно). Чем моложе предприятие, тем вероятнее, что оно будет увеличивать число сотрудников, указывают аналитики НАФИ. Так, среди компаний, основанных до 2000 года, планирует расширять штат каждая десятая (11%), а среди компаний, основанных в 2011 году и позднее,— каждая третья (31%). Как отмечает Людмила Спиридонова, руководитель направления исследований в сфере HR НАФИ, результаты исследования демонстрируют повышение спроса на персонал на рынке труда прежде всего за счет развития небольших молодых компаний. «Тенденция к расширению штата сотрудников связана с достижением определенного уровня экономической стабильности в компании и оптимистичным прогнозом развития бизнеса. Эта тенденция подтверждается результатами наших других исследований — так, Индекс делового климата НАФИ вырос с 2016 года, и его значение остается стабильным последние три года.

В условиях повышения спроса на специалистов владельцам компаний и специалистам по управлению человеческим капиталом необходимо обратить внимание на сохранение кадрового потенциала с помощью развития системы управления персоналом и его мотивации»,— говорит она.

В целом, как ранее комментировал позитивные результаты исследования руководитель блока «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Константин Басманов, во втором квартале индекс может зафиксировать еще более оптимистичную картину, связанную как с укреплением национальной валюты, так и с уходом эффекта повышения налоговой нагрузки. «Второй и третий кварталы года — традиционно сильные для бизнеса, особенно на фоне низкой базы первого квартала»,— напоминает он.

Анастасия Мануйлова