МИД РФ не считает возможным дальнейшее сокращение СНВ без Британии и Франции

Дальнейшее сокращение СНВ невозможно без подключения Великобритании и Франции, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Ранее постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд говорил, что США считают важным привлечь Китай к диалогу о будущем СНВ.

«Если американцы хотят кого-то из партнеров куда-то подключить, то пусть этим и занимаются. Если у них это получится, мы никогда не будем против»,— сказал господин Ермаков. По его словам, Россия готова вести разговор с любыми партнерами на любых площадках.

2 августа истек срок действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. США и Россия отказались перезаключить договор, возложив ответственность за его расторжение друг на друга. Сейчас под вопросом находится будущее Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (срок истекает в феврале 2021 года).

О планах США покинуть еще один договор — в публикации “Ъ” «Договор дороже неба».