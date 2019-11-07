«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя

«Комитет солдатских матерей России» отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую. В сообщении комитета во «ВКонтакте» госпожа Салиховская названа «нашим экс-председателем», на это обратила внимание «Медуза». Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.

Госпожа Салиховская заявила, что продолжает работать председателем, и не считает, что ее «кто-то снял». Юрист организации Александра Латынина сообщила, что полномочия Флеры Салиховской продолжают действовать, поскольку в Минюст не отправили документы о ее снятии.

Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье. Она среди прочего заявила, что «интернет надо закрывать».

Напомним, лидеры общественных организаций «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей России» заявили, что дедовщины в российской армии нет, а в массовом расстреле, совершенном рядовым Рамилем Шамсутдиновым, виноваты система воспитания и компьютерные игры.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Компьютерная реальность смешалась с жизненной"».