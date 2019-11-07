Долг «Мечела» перед Сбербанком перешел ВТБ

ВТБ выкупил весь долг «Мечела» перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб., рассказал РБК источник, близкий к сделке. Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался. В Сбербанке отказались от комментариев. В «Мечеле» не ответили на запрос.

У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, сообщил другой источник РБК. По словам собеседника, состоявшаяся сделка между банками — это часть схемы по обмену долгами — Сбербанк получит долг «Евроцемент груп» Филарета Гальчева перед ВТБ.

Ранее «Мечел» просил государство вернуть вложенные в собственный завод средства. Речь шла о 18 млрд руб. Этими средствами «Мечел» хотел расплатиться по долгам с ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «"Мечел" просит помощи у государства».