«Мечел» просит помощи у государства

«Мечел» просит государство вернуть вложенные в собственный завод средства. Речь идет о 18 млрд руб. В письме вице-премьеру Дмитрию Козаку глава горно-металлургического холдинга Игорь Зюзин сообщает, что эти деньги — лишь половина от потраченной на объект суммы, приводит подробности газета «Ведомости». Этими средствами «Мечел» хочет расплатиться по долгам с ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком. Собственных денег компании хватает только на уплату процентов. Речь идет о Донецком электрометаллургический заводе — «Мечел» потерял над ним контроль в 2014 году из-за конфликта на Украине.

Впрочем, производство на объекте остановили еще раньше. Почему? Подробности в справке “Ъ FM”.

Донецкий электрометаллургический завод до 2009 года принадлежал группе «Эстар» Вадима Варшавского и был самым современным на Украине. Но затем из-за долгов перешел к инвестподразделению Альфа-банка «А1». В том же году группа передела завод «Мечелу» в управление. Спустя два года компания решила выкупить этот актив в рассрочку — нужные $0,5 млрд «Мечел» получил от Альфа-банка. Компания должна была выплачивать этот долг ежемесячно с 2011 по 2018 год. Тогда завод производил 1 млн тонн стали в год. В его развитие и модернизацию «Мечел» вложил около 1 млрд руб. и обеспечил почти 100-процентную загрузку. В 2012 году работу на заводе остановили: сказался низкий спрос на продукцию и дефицит лома. Продолжить работу не позволил разгоревшийся в 2014 году вооруженный конфликт на востоке Украины, а летом 2016 года контроль над заводом и вовсе перешел к временной администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики, его национализировал и возобновил там работу Минпромторг ДНР. Тогда власти самопровозглашенной республики заявили, что готовы вернуть завод, если компания сама его перезапустит. «Мечел» тогда изучал юридические возможности для восстановления контроля над объектом. При этом в течение всех этих лет «Мечел» продолжал выплачивать долг Альфа-банку и закрыл кредит в этом году.

Помимо 18 млрд руб. прямой финансовой помощи, «Мечел» также просит реструктуризировать кредиты на сумму 340 млрд руб. По данным газеты «Ведомости», по итогам прошлого года чистый долг компании превысил 420 млрд руб. Летом «Мечел» уже просил банки пересмотреть условия кредитов.

Дела у компании сейчас действительно идут неважно, говорит старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. Впрочем, запущенные крупные проекты в обозримом будущем помогут компании встать на ноги, добавляет он: «Периодически “Мечел” испытывает финансовые проблемы. Дело в том, что у компании сейчас масштабные инвестпроекты: и Эльгинское месторождение, и завод длинномерных рельсов, — поэтому периодически компания испытывает какие-то разрывы бюджета. Тем более сейчас рынок не совсем благоприятствует “Мечелу”, то есть там цены на тот же уголь и на продукцию металлургии не на высоких уровнях находятся. На мой взгляд, пик инвест-затрат компания уже прошла, то есть это, наверное, было в прошлом году. Сейчас у нее подобные проблемы могут возникать, но все реже и реже.

В принципе ключевые проекты компании начнут приносить отдачу.

Все-таки в ближайшие два-три года я жду заметного роста финансовых показателей от “Мечела”. Видны перспективы выхода компании из такого затянувшегося финансового кризиса».

Может ли «Мечел» рассчитывать на помощь правительства? Генеральный директор компании «Инфолайн-Аналитика» Иван Федяков считает, что, поскольку в этом деле задействованы крупные банки, властям придется пойти на уступки: «Это же, по сути дела, переговорческая позиция. И очень часто переговорщик со своей стороны завышает требования для того, чтобы получить хоть что-то, что, вполне возможно, будет достаточно и соответствовало бы его цели. Поэтому не исключаю, что сейчас “Мечел”, чтобы если не напугать, то задать определенную верхнюю планку диапазона средств, которые необходимы, назвал крайне высокую цифру, при том, что в реальности было бы достаточно и половины этой суммы. Многое, конечно, будет зависеть от решения чиновников со своей стороны. Здесь, к сожалению, нет какой-то специальной системы, которая автоматически бы принимала то или иное решение.

Конечно, сумма, скорее всего, будет меньше, причем, возможно, она будет меньше в разы.

Безусловно, будет большое количество лоббистов, которые так или иначе найдут свои инструменты убеждения тех самых чиновников для того, чтобы меры поддержки были предоставлены и, соответственно, кредиторы получили свои средства назад. Возможно, сейчас очередное обращение “Мечела” будет удовлетворено, потому что все-таки ситуация в экономике более или менее стабильна, и помочь отдельному предприятию у правительства есть возможность. Но, безусловно, печально, что это носит уже такой системный характер и не видно в решении данных вопросов положительной динамики».

В серьезных долгах «Мечел» оказался в 2014 году. Объем заемных средств тогда резко вырос с 400 млрд руб. до 480 млрд руб. С тех пор компания планомерно платит по кредитам, но нагрузка все равно остается на уровне не ниже 410 млрд руб.