Язык довел коммуниста до комиссии

Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина. Аналогичное обращение направили в комиссию и депутаты Госдумы от «Единой России». Поводом стали высказывания коммуниста в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева и его отца, сенатора Юрия Воробьева. Господин Рашкин заявил “Ъ”, что готов к общению с комиссией по этике.

Председатель комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил в среду, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин «позволил себе озвучивать собственные домыслы, которые абсолютно не соответствуют действительности». Напомним, накануне господин Рашкин перед началом пленарного заседания Госдумы заявил, что за судебным преследованием директора совхоза им. В. И. Ленина Павла Грудинина стоит губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, на земли совхоза претендует ГК «Самолет», принадлежащий матери и брату господина Воробьева. «Я четко вижу уши Воробьева, даже не уши, а его самого в полный рост»,— заявил парламентарий. Кроме того, господин Рашкин обвинил отца главы Подмосковья сенатора Юрия Воробьева в том, что тот, будучи главой комиссии по контролю за доходами Совета федерации, препятствовал проведению проверки в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова, арестованного в январе 2019 года по обвинению в убийстве и участии в преступном сообществе. Тогда господин Рашкин просил СФ проверить, не было ли у сенатора Арашукова на момент получения им статуса сенатора вида на жительство в ОАЭ, но ответа на запрос так и не получил.

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Господин Тимченко эти обвинения отверг: «Как председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности отвечаю: комиссия (возглавляемая Юрием Воробьевым.— “Ъ”) действует четко, законно, в полном объеме используя свои полномочия». По его словам, еще в 2017 году соответствующая проверка установила, что вида на жительство в ОАЭ у господина Арашукова не было, и после его ареста следственные органы документа также не нашли. Высказывания депутата Рашкина в адрес сенатора Юрия Воробьева Вячеслав Тимченко назвал «осознанной ложью в оскорбительной форме в отношении честнейшего, порядочного человека и героя России». «Считаю, что высказывание Рашкина направлено на провоцирование конфликта между двумя палатами»,— добавил сенатор. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что «в политических разборках нельзя ступать за красную линию», а «наносить обвинения человеку без каких-либо доказательств и оснований недопустимо и непозволительно»: «Комиссия Госдумы по этике должна дать объективную и адекватную оценку этому. Мы все возмущены этой ситуацией».

Член думской фракции ЕР Сергей Пахомов в среду сообщил, что группа депутатов также направила обращение в комиссию по этике с требованием проверить высказывания Валерия Рашкина.

Сам господин Рашкин заявил “Ъ”, что готов общаться с комиссией Госдумы по этике: «У меня все документы на руках. У меня есть мое февральское обращение к Валентине Ивановне с просьбой провести проверку в отношении Арашукова. Она сама расписала его на Воробьева. Ответа я не получил, хотя этого требует регламент». Что касается губернатора Московской области Андрея Воробьева, господин Рашкин заявил, “Ъ”, что ни в чем его не обвинял, а лишь «расписал его возможные интересы».

Напомним, 29 октября арбитражный суд Московской области удовлетворил иск акционеров совхоза имени Ленина к господину Грудинину и постановил взыскать в пользу истцов более 1,5 млрд руб. Адвокат Дмитрий Мальбин, представляющий интересы бывшей жены Павла Грудинина, которая ранее отсудила 42% акций предприятия и участвовала в иске акционеров, заявил “Ъ”, что господин Рашкин использует «голословные утверждения, не имеющие под собой никаких оснований», а также «тщательно скрывает офшоры и иностранные счета» экс-кандидата в президенты.

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Тем временем Павел Грудинин сообщил, что подал документы на участие в выборах в совет депутатов Ленинского городского округа Подмосковья. «И очень много работников совхоза, моих подчиненных, тоже сдали документы. Мы идем по списку партии КПРФ на выборы в городской совет». Выборы намечены на 22 декабря.

Ксения Веретенникова, Кира Дюрягина