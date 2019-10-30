Клубничные поля обошлись в миллиард

Павел Грудинин не сможет заплатить 1 млрд руб. по проигранному в суде делу. Эту сумму он должен перечислить акционерам «Совхоза имени Ленина». Они потребовали возместить убытки от сделки, заключенной на нерыночных условиях. Однако бизнесмен заявил, что «ни миллиарда, ни ста миллионов у него нет». Подробности — у Светланы Беловой и Анны Никитиной.

Павел Грудинин обобрал собственный совхоз, считают акционеры предприятия. Речь идет о сделке с двумя совхозными участками, стоимостью в 1 млрд руб. В 2008 году эту землю Грудинин внес в уставный капитал строительной компании «ТТ Девелопмент», но по цене в 37 раз меньше рыночной. Затем «золотые участки» в районе МКАД раздробили и стали продавать значительно дороже. По данным некоторых СМИ, один из участков на Каширском шоссе купила IKEA, заплатив больше 1,5 млрд руб.

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Павел Грудинин и его сын являлись совладельцами «ТТ Девелопмент», а основной акционер компании – «Совхоз имени Ленина», где Грудинин работает директором. О том, что начальник распродает земли, акционеры совхоза узнали только спустя десять лет, рассказала каналу «Россия-24» бывшая работница совхоза Тамара Маркина: «Я себя чувствую обманутой. Он обнимался и говорил, что никому не отдаст совхоз, чтобы его не растащили.

А получилось, что растащил его он».

Акционеры пытаются через суд добиться компенсации понесенных совхозом убытков, а также упущенной выгоды. Общая сумма иска составляет 2,1 млрд руб. — суд присудил только половину, но и за нее Грудинин еще поборется, заверил представитель бизнесмена Максим Лухманов: «Суд удовлетворил требования частично, взыскал реальный ущерб и отказал во взыскании упущенной выгоды, то есть 1 млрд из 2 млрд руб. Мы удовлетворены судебным актом в части отказа во взыскании упущенной выгоды, потому что здесь, вероятно, суд нашел наши доводы законными и обоснованными. А что касается взыскания реального ущерба, мы считаем судебный акт полностью незаконным, необоснованным и будем его обжаловать».

В процессе принимает участие и бывшая жена «клубничного короля» Ирина Грудинина. В прошлом году супруги разводились со скандалом и дележом имущества. Ирина отсудила 42% акций совхоза, напомнил партнер юридической фирмы Lidings Александр Попелюк: «Она получила права на участие в этом деле с того момента, как приобрела долю в бизнесе Грудинина. Соответственно, она подала кассационную жалобу. И после того как эту жалобу удовлетворили, она вступила в дело на правах соистца».

Деньги, которые акционерам удалось взыскать за потерянные земельные участки, никто из них не получит. Вся сумма пойдет в пользу самого «Совхоза имени Ленина», пояснил адвокат акционеров Артем Игнатенко: «Суд удовлетворил частично исковые требования и взыскал 1,66 млрд руб., которые составляют как раз стоимость утраченных земельных участков. Также хотелось бы заметить, что эти суммы, которые взысканы сегодня арбитражным судом, пойдут на удовлетворение интересов собственно совхоза – они взысканы не в пользу его акционеров.

Поэтому акционеры из этих денежных средств не получат ни копейки».

В качестве третьих лиц в споре участвуют и двое несовершеннолетних детей Грудининых — Александр и Дарья. Несколько дней назад по просьбе бывшей жены бизнесмена, суд заблокировал операции с акциями совхоза, которые принадлежат Павлу и детям. Эти акции пойдут в счет погашения требования истцов, в случае, если Грудинин не найдет присужденного миллиарда.

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Сам Павел Грудинин утверждает, что акционеры, которые сейчас подают против него иски, знали о сделках с землей и все эти операции были одобрены общим собранием акционеров. Бизнесмен поделился с изданием Forbes своими подозрениями. Он полагает, что судебное разбирательство координируют московские власти, которые хотят «установить контроль над совхозом».