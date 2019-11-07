Под бременем неопровержимых отказательств

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) внес в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий штрафовать или дисквалифицировать чиновников за отказ согласовывать митинги и другие публичные мероприятия. По мнению экспертов, вопрос об ответственности чиновников за немотивированные отказы в проведении акций назрел давно.

Депутат Куринный предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей «Незаконный отказ в согласовании публичного мероприятия», которая также будет регламентировать «необоснованное предложение об изменении места и времени» его проведения. За первое такое нарушение депутат предлагает штрафовать чиновников на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., за повторное — от 150 тыс. до 300 тыс. руб. либо дисквалифицировать их на срок от одного года до трех лет. «Принятие законопроекта позволит снизить число неправомерных отказов в согласовании собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетов»,— считает господин Куринный.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он разработан, чтобы «уравнять права и обязанности» организаторов митингов и уполномоченных лиц, их согласующих. Господин Куринный указывает, что для первых за нарушение порядка организации публичных мероприятий предусмотрен ряд санкций от штрафов до административных арестов, при этом чиновники, в случае неправомерного отказа согласовывать акцию, никакой административной ответственности не несут, даже когда суд признает их решение незаконным. По мнению депутата, из-за этого чиновники часто отказывают в согласовании митингов «по надуманным причинам».

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин (ЕР) сообщил “Ъ”, что ответственность за подобные правонарушения уже предусмотрена законом»: «Есть статья КоАП РФ 5.38. (нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании), согласно которой за воспрепятствование организации или проведению публичного мероприятия, а равно за принуждение к нему предусмотрен штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (для должностных лиц.— “Ъ”). Что еще нужно? Все остальное — политические декларации».

Член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева заявила “Ъ”, что «депутат от КПРФ борется с симптомом, а не с болезнью». По мнению госпожи Вихаревой, «митинги не согласовывают не потому, что мелкий чиновник не хочет, а потому, что вертикаль не велит» и поэтому «бороться нужно не с чиновниками, а с породившей их системой».

Президент ассоциации политических юристов Роман Смирнов, заявил “Ъ” что в его практике и практике его коллег не встречалось случаев, когда чиновника наказывали за воспрепятствование проведению митинга, поскольку необоснованность решения отказать в проведении массового мероприятия не удается доказать. По его словам, отказной практики достаточно много. «И системная, и несистемная оппозиция считают, что это нужно исправлять, а в отказах виноваты только чиновники»,— считает Роман Смирнов. Однако, по его мнению, усиление жесткости наказания для чиновников непродуктивно, важнее сделать упор на неотвратимости наказания: «Чиновник должен предоставить мотивированное решение, а не отписку, и он должен знать, что в ином случае будет наказан».

Кира Дюрягина