Твердый коммунальный уход

Замглавы Минприроды Владимир Логинов, который в том числе курировал реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, ушел в отставку. В природоохранном ведомстве говорят, что заявление он написал по собственному желанию, однако источники “Ъ” утверждают, что отставка обсуждалась еще с весны. Отметим, ряд близких господину Логинову людей несколько месяцев назад попали в поле зрения силовиков.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова. В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, уточняется, что чиновник написал заявление об уходе по своему желанию. Господин Логинов занимал должность с ноября 2018 года. Он контролировал и координировал работу департамента госполитики регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления. В частности, Владимир Логинов курировал реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала в России 1 января 2019 года. В рамках новой системы за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах. Жители регионов, в которых реформа стартовала, нередко жалуются, что мусор стали вывозить реже, появилось больше несанкционированных свалок, а тарифы за вывоз выросли. Операторы же испытывают сложности с получением платы за свою работу.

До этого Владимир Логинов в течение девяти лет работал директором воронежского областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов». В Воронеж он приехал в 2009 году вместе с Алексеем Гордеевым, назначенным губернатором и ставшим в мае 2018 года вице-премьером правительства РФ, курирующим сельское хозяйство и экологию. Господин Логинов считается одним из ближайших доверенных лиц вице-премьера.

В регионе Владимир Логинов в первую очередь стал известен благодаря реформе рынков ритуальных услуг, ЖКХ и отходов, к которым непосредственное отношение имеет местный бизнесмен Вадим Ишутин.

«У Логинова именно в Воронеже появился опыт работы на рынке переработки мусора. Близкие ему структуры и люди управляли крупнейшим мусорным полигоном региона, региональным оператором по выводу отходов из города и отвечали за эту отрасль в органах власти,— объясняет собеседник “Ъ”, знакомый с деятельностью господина Логинова.— Для Гордеева после возвращения в правительство именно мусорная реформа была одним из самых проблемных направлений, поэтому он поставил на нее полностью доверенного человека».

Источники “Ъ” в Минприроды называли Вадима Ишутина вероятным кандидатом на пост главы госкомпании «Российский экологический оператор» (см “Ъ” от 15 января) — его кандидатуру, по данным “Ъ”, поддерживал аппарат вице-премьера Алексея Гордеева. Тогда резко негативно на шансах господина Ишутина занять должность могла сказаться активность силовиков в отношении его и Владимира Логинова соратников в Воронеже. В январе сотрудники силовых органов задержали депутата гордумы Воронежа Руслана Кочетова, связанного с господином Ишутиным по нескольким бизнес-проектам. После этого, по данным “Ъ”, сам бизнесмен покинул Россию. Кроме того, в федеральный розыск был объявлен депутат воронежской городской думы Олег Турбин, курировавший коммунальный бизнес в Воронеже.

Владимир Логинов не ответил на звонки “Ъ”. В Минприроды “Ъ” сообщили, что в соответствии с распределением обязанностей между заместителями министра блок, который курировал господин Логинов, временно будет курировать статс-секретарь, замглавы Минприроды Светлана Радченко. «Логинов написал заявление по собственному желанию»,— заключили в Минприроды. Впрочем, собеседники “Ъ” знакомые с ситуацией, с этим не согласны.

По словам собеседника “Ъ”, близкому к Минприроды, отставка господина Логинова обсуждалась еще с весны «и была вполне ожидаемой». «Логинов не справился с задачей, его подвела конфликтность — он легко наживал себе врагов,— говорит другой источник “Ъ”.— А когда реформа начала буксовать, появились протесты, скандалы, задержки с принятием региональных схем по обращению с отходами, нужно было срочно найти виноватого. Логинов оказался идеальной кандидатурой».

«Он тормозил работу всего министерства, там неоднократно просили Алексея Гордеева отставить Логинова»,— говорит еще один источник “Ъ” в правительстве. По его словам, Владимира Логинова в Воронеже «не ждут»: «Он продолжит заниматься твердыми коммунальными отходами, но уже не в Минприроды».

Василий Хомяков, Анна Васильева