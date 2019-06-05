Ритейлеры снизили цены на «Яндекс.Телефон»

Розничные сети «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS снизили цены на «Яндекс.Телефон», изначально выходивший на рынок с ценой 17 990 руб., до 9990 руб. Источники на рынке связывают это с невысокими продажами смартфона.

Розничные сети «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS снизили цены на «Яндекс.Телефон» с 13 990 руб. до 9990 руб., следует из информации на их сайтах. Это уже второе снижение цен на смартфон «Яндекса». Он был представлен в декабре 2018 года и изначально стоил 17 990 руб., но уже в феврале цена на него была снижена на 4 тыс. руб.

В группе «М.Видео—Эльдорадо» снижение объяснили тем, что в сети проходят летние распродажи. «Цены снижены на 2 тыс. моделей техники, в том числе на более чем сто смартфонов разных брендов — Apple, Vivo, Xiaomi и другие»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании. В маркетплейсе «Яндекса» и Сбербанка «Беру», «Связном» и «Вымпелкоме» стоимость устройства осталась 13 990 руб.

Очередное снижение цен на «Яндекс.Телефон» связано с низкими продажами устройства, утверждает собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке, знакомый с ситуацией.

«Продажи не оправдали ожидания, и у "Яндекса" могли начаться сложности с продлением аренды складских помещений под нераспроданное оборудование»,— утверждает он. Официальный дистрибутор «Яндекс.Телефона» — компания Treolan (входит в группу «Ланит»). В Treolan и «Ланите» отказались от комментариев. В «Яндексе» напомнили, что ритейлеры устанавливают цены самостоятельно: «Например, они могут снижать цены на некоторые товары в рамках акций и специальных предложений».

В январе 2019 года «Ведомости» сообщили, что в декабре в рознице было продано всего 400 «Яндекс.Телефонов» при общих продажах смартфонов в 3,5 млн в том же месяце. В первом квартале 2019 года «Яндекс» впервые сообщил, что заработал на продажах гаджетов 222 млн руб. Показатель включает продажи «Яндекс.Телефона», «Яндекс.Станции» и некоторых устройств с предустановленным голосовым помощником «Алиса». Этот бизнес убыточен для «Яндекса» — его отрицательный вклад в EBITDA составил 170 млн руб. В марте покупатели приобрели около 5 тыс. устройств «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса» в период с февраля по март, сообщал “Ъ”. Примерно столько же за этот период было продано колонок Irbis A и Dexp Smartbox со встроенной «Алисой».

Юлия Тишина