Банки примеряют биометрию

В конце прошлой недели в Ассоциации Финтех (АФТ) прошла встреча, посвященная внедрению биометрии в услуги банков. Участников встречи попросили в сжатые сроки отчитаться о готовности их мобильных приложений и банкоматов для предоставления услуг с использованием биометрических данных, а также о планах по оказанию на основании биометрии услуг сторонним клиентам и юрлицам. И если с услугами для своих розничных клиентов банки в основном разобрались, то к обслуживанию сторонних и тем более корпоративных клиентов оказались пока не готовы.

“Ъ” стали известны подробности состоявшейся 1 ноября встречи в АФТ, посвященной реализации проектов удаленной идентификации. О ней рассказали участники рынка. Согласно планам ЦБ, с 1 января 2020 года банки должны начать с помощью биометрии предоставлять три базовых услуги: открытие счетов или вкладов, выдачу потребительских кредитов, денежные переводы. По итогам встречи (“Ъ” ознакомился с ее протоколом) АФТ попросила в сжатые сроки (до 15 ноября) представить данные по реализованным технологиям для подтверждения операций в дистанционных каналах с использованием биометрии. «Речь идет о том, чтобы наравне со стандартной авторизацией в приложении, например, с помощью кода, пользователь мог выбрать биометрическую авторизацию при наличии его данных в Единой биометрической системе (ЕБС)»,— говорит один из участников встречи. По его словам, после выбора услуги необходимо пройти «аутентификацию с помощью камеры мобильного телефона, терминала, банкомата или компьютера (проверяется фото и голос) и в случае успеха получить необходимый продукт».

Ряд банков к этому уже готов. Так, например, в Промсвязьбанке планируют «принять участие в пилотном проекте». В банке «Русский стандарт» отметили, что «активно готовятся к запуску через ЕБС оформление кредита, открытие счета и осуществление переводов». Но если с собственными клиентами, по крайней мере розничными, банки работать уже практически готовы, то как быть со сторонними, только определяются. Одним из вариантов, который может быть использован, является выделенный банковский маркетплейс. По такому пути, например, пошли в «Русском стандарте». «В рамках нового сервиса сторонние клиенты смогут получить доступ к банковским продуктам, услугам страховой компании, инвестиционным инструментам, сервисам кредитного бюро и консьерж-компании»,— отметили там. Но давать доступ к собственным приложениям банки не спешат и афишировать это не торопятся, поскольку «нет понимания, как это реализовать на практике», отмечают собеседники “Ъ”.

Сложнее всего обстоят дела с биометрией для юридических лиц, указывают банкиры в неофициальных беседах. «Идея хорошая, но как реализовать ее, неясно. Слишком велики риски»,— отмечает топ-менеджер банка из топ-10. Тем временем на встрече также был установлен срок до 15 ноября для отчета о текущих схемах для работы с компаниями. «Пока это нежизнеспособная история, предполагается, что биометрию сдает сотрудник как физлицо, но получает возможности должностного лица своей компании,— поясняет один из участников встречи.— Если электронно-цифровая подпись, которой сейчас подтверждаются полномочия сотрудника на совершения тех или иных операций, аннулируется при увольнении, то биометрический профиль остается, и ни компании, ни банки не придумали пока простого решения этой проблемы». Кроме того, для корпоративных клиентов главное безопасность, «но пока преждевременно говорить, что ее достаточно», заключает собеседник “Ъ” в банке из десятки крупнейших.

В АФТ не ответили на запрос “Ъ” относительно прошедшей встречи. В пресс-службе Банка России сообщили, что рабочая группа по удаленной идентификации в АФТ прорабатывает совместно с участниками различные кейсы использования такого механизма. «В настоящее время Банком России готовится ко второму чтению законопроект, направленный на развитие удаленной идентификации, в том числе расширение перечня финансовых услуг. После его принятия можно будет реализовать прорабатываемые на площадке АФТ кейсы с использованием удаленной идентификации»,— заключили в ЦБ.

Ксения Дементьева