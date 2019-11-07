Выборгским судостроителям добавят на модернизацию

Фонд развития промышленности (ФРП) может выделить Выборгскому судостроительному заводу (ВСЗ), входящему в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), заем в размере 0,7 млрд рублей на модернизацию производства для серийного строительства рыболовных судов — траулеров и краболовов. При этом, согласно программе ФРП, до 50% от суммы займа необходимо ежегодно конвертировать в продажу новой продукции. Эксперты отмечают, что портфель заказов ВСЗ на рыболовные суда составляет 22,4 млрд рублей, поэтому проблем с выполнением требований по продажам у верфи не возникнет.

Экспертный совет ФРП одобрил выделение займа ВСЗ в объеме 700 млн рублей до 2024 года, сообщил “Ъ” директор фонда Роман Петруца. Займы более 400 млн рублей еще должны быть одобрены Наблюдательным советом ФРП, уточняют в организации. Льготный заем позволит закупить современное оборудование, модернизировать мощности и увеличить в 1,3 раза объем серийного производства траулеров и краболовов, отмечается в сообщении фонда.

Общая стоимость модернизации составляет 942 млн рублей, оставшуюся сумму ВСЗ инвестирует из собственных средств, сообщил “Ъ” гендиректор верфи Александр Соловьев. Возвращать заем ВСЗ планирует со всех потенциальных заказов до 2024 года, начиная с рыбопромысловых судов, портфель заказов которых обеспечивает загрузку верфи до 2022 года. Перспективных программ строительства судов после рыбопромыслового портфеля «достаточно», говорит господин Соловьев. По словам собеседника “Ъ” в отрасли, к ним, в частности, относится строительство ледокольного флота. В рамках модернизации верфи планируется построить автоматизированный склад металла, новые сборочные стенды, на которых собираются блоки и секции, реконструировать стапельные тележки и леса.

Согласно условиям займа, ставка предоставления средств составляет 1% в первые три года и 5% — на оставшийся срок. Примечательно, что начиная со второго года работы серийного производства, согласно программе ФРП, предприятие ежегодно должно продавать продукции объемом не менее 50% от суммы займа, то есть не менее чем на 350 млн рублей в год. Учитывая, что траулер стоит от 2,8 млрд рублей, а потенциальный краболов — около 1,9 млрд рублей ($30 млн), это выполнимые обязательства, говорит собеседник “Ъ” в отрасли.

Сейчас портфель заказов ВСЗ на рыболовные суда состоит из четырех траулеров для ОАО «Архангельский траловый флот», двух траулеров для ООО «Норд Пилигрим», одного для АО «Атлантрыбфлот» и еще одного для ООО «Компания ЛКТ» (два последних начнут строиться в 2020 году). Кроме этого, у ВСЗ была договоренность с Северо-западным рыбопромышленным консорциумом (СЗРК) на строительство краболовных судов, однако СЗРК пока окончательно не определился с заказом. Как сообщал “Ъ” ранее источник в СЗРК, компания планирует поделить заказ на пять краболовов между ВСЗ и заводом «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде (см. “Ъ” от 17.10.2019).

Хотя в 2018 году ВСЗ, согласно рейтингу Infoline, стал лидером по стоимости сданных заказов, его финансовые результаты этого не отражают: выручка по РСБУ за 2018 год сократилась на 67%, до 7,9 млрд рублей, убыток составил 545,5 млн рублей. Из-за высоких отрицательных чистых активов аудитор в отчете отметил «существенную неопределенность в отношении непрерывности деятельности» ВСЗ (см. “Ъ” от 26.04.2019).

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров говорит, что ВСЗ законтрактован на восемь траулеров общей стоимостью 22,4 млрд рублей, поэтому проблем с выполнением требований по продажам у ВСЗ не возникнет. Эксперт отмечает, что в 2019 году финансовое состояние верфи улучшилось: по итогам первого полугодия предприятие получило 12,7 млн рублей прибыли против убытка в 115,4 млн рублей за соответствующий период прошлого года. Улучшению финансовых показателей в 2020–2022 годах будет способствовать завершение строительства и сдача морозильных траулеров, прогнозирует господин Бурмистров.

Яна Войцеховская