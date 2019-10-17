Северный краб дорогой

Как стало известно “Ъ”, десять лотов на вылов краба в Северном бассейне, которые выставило на торги Росрыболовство, распределили между собой пополам дальневосточное ООО «Антей» и компании, связанные с Северо-западным рыбопромышленным консорциумом (СЗРК). Это около 10 тыс. тонн биоресурса. В аукционах также участвовали компании, связанные с РРПК Глеба Франка, но не получили лоты. По итогам распределения квот судостроители региона могут получить заказ на десять краболовов, однако заказчики также рассматривают новгородскую и дальневосточную верфи.

Как следует из данных площадки Российского аукционного дома (РАД), торги прошли по десяти лотам, протоколы еще не опубликованы на сайте. Структура ООО «Антей», которое занимается добычей и переработкой краба и рыбы в Охотском, Японском, Беринговом морях, а также в море Амундсена и море Росса, в результате аукционов Росрыболовства получила пять лотов в Северном бассейне общим объемом около 5 тыс. тонн ресурса, сообщил “Ъ” президент компании Иван Михнов. Источник “Ъ” в СЗРК подтвердил, что еще пять лотов получили структуры, связанные с консорциумом. При этом, говорит господин Михнов, на все лоты в Баренцевом море заявлялись компании, связанные с владельцем РРПК Глебом Франком. Ранее в РРПК поясняли, что в аукционах участвует ГК «Русский краб», в последней вчера заявили, что в аукционах участвовало ООО «Баренц Краб», но ничего не выиграло.

По словам господина Михнова, «Антей» получил два лота на камчатского краба (общим объемом 2 тыс. тонн ресурса, начальная стоимость лота — 4,4 млрд рублей) и еще три лота на краба-стригуна (общим объемом 3 тыс. тонн, начальная стоимость лота — 2,3 млрд рублей). При этом стоимость лота на камчатского краба повысилась на пять шагов (шаг аукциона — 220 млн рублей), а на краба-стригуна — на два шага (114,6 млн рублей). СЗРК, по данным “Ъ”, получил три лота на камчатского краба, переплатив десять шагов к начальной цене аукциона, и два лота на краба-стригуна с двумя шагами аукциона. Квоты будут закрепляться на 15 лет, их размер — 20% от общего числа биоресурса в бассейне.

На каждый лот должен быть построен краболов. Речь идет о строительстве краболовов, которые будут заказаны по итогам состоявшихся аукционов. СЗРК планировал поделить заказ на десять судов между Выборгским судостроительным заводом и предприятием «Красное Сормово». Собеседник “Ъ” в СЗРК подчеркивает, что даже при условии дотаций компания не рассматривает строительство судов на дальневосточных верфях. Стоимость судна для СЗРК оценивается не менее чем в $30 млн. «Антей» может продолжить серию краболовов на заводе «Пелла» в Ленобласти, но рассматривает также Находкинский судоремонтный завод, говорит господин Михнов. Стоимость одного судна — около $20 млн.

Яна Войцеховская