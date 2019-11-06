SoftBank дошел до убытков

Во втором квартале японский холдинг SoftBank пережил первый за 14 лет убыток, составивший $6,5 млрд. К такому результату привело падение акций ряда компаний, в которые SoftBank инвестировал, в том числе Uber, но в первую очередь — серьезные проблемы сервиса WeWork, крупнейшим акционером которого холдинг и является. В связи с этим у экспертов появились вопросы к инвестиционной стратегии японского холдинга в целом.

SoftBank в среду представил отчетность за второй квартал финансового 2019 года, который завершился в сентябре. Первый за 14 лет операционный убыток компании составил ¥700 млрд ($6,5 млрд). Плохие квартальные результаты связаны с рядом рискованных инвестиций компании, которые привели к значительным списаниям. SoftBank активно инвестирует в технологические компании по всему миру, прежде всего через свой фонд Vision Fund. Операционный убыток фонда, объем которого оценивается в $100 млрд, составил в этот период ¥970 млрд ($8,9 млрд).

Особенно сильно по SoftBank ударила ситуация вокруг сервиса коворкингов WeWork, в который японский холдинг вложил около $10 млрд. Несколько месяцев назад WeWork оценивался почти в $50 млрд, считался одним из самых перспективных стартапов и готовился к IPO. Однако затем интерес инвесторов к нему резко упал, руководство сервиса подверглось резкой критике, а его стоимость уменьшилась до $8 млрд.

В итоге в октябре SoftBank — крупнейший акционер WeWork — договорился о том, что возьмет сервис под свой полный контроль. Компания заявила, что связанные с инвестициями в WeWork и ряд других проектов и компаний убытки составили $4,9 млрд. В числе таких компаний — сервис заказа такси Uber, в который SoftBank активно инвестировал и акции которого с момента IPO в мае снизились на 37%. Акции других компаний, в которые инвестировал холдинг, включая мессенджер Slack Technologies и медицинскую компанию Guardant Health, также падали в последнее время.

Глава и основатель SoftBank Масаёси Сон в связи с публикацией квартальных данных сделал заявление: «Были проблемы с моим собственным принятием решений». Господин Сон также признал, что «закрывал глаза» на ошибки в управлении WeWork, настаивая при этом, что сделка по передаче контроля над WeWork SoftBank не была экстренным спасением стартапа.

«Я принял плохое решение об инвестиции, и я глубоко сожалею. Но изменений в моей стратегии или видении перспектив не будет»,— заявил господин Сон.

Он также подтвердил, что компания собирается ужесточить контроль над стартапами, в которые будет вкладываться. Ранее о таких планах сообщали СМИ.

«Действия Сона в случае WeWork поднимают ряд фундаментальных вопросов о его инвестиционной стратегии,— отмечает старший аналитик компании Jefferies Group Артул Гоял.— Будут и другие неудачные инвестиции, как он планирует справляться с ними?»

Яна Рождественская