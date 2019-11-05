СМИ: SoftBank ужесточит контроль над стартапами, в которые будет вкладываться

Руководство японского холдинга SoftBank изучает возможности для усиления контроля над стартапами, в которые японская компания будет вкладываться в будущем через свой инвестфонд Vision Fund. В частности, как сообщают источники Financial Times, телекоммуникационный гигант хочет ограничить роль основателей стартапов, а также установить более жесткие требования к методике управления компанией и владению разноклассовыми акциями. Обо всем этом может быть объявлено в среду, 6 ноября, во время презентации финансовых результатов за третий квартал года.

В самой SoftBank и в Vision Fund комментировать эту информацию отказались.

Японский холдинг решил ужесточить требования к стартапам на фоне серьезного кризиса в сервисе коворгингов WeWork. SoftBank в свое время вложила в американский стартап порядка $8 млрд, и тот еще несколько месяцев назад оценивался в $50 млрд и готовился к IPO. Однако агрессивная экспансия и отток клиентов привели к резкому падению прибыльности проекта. В результате SoftBank пришлось экстренно спасать сервис, выкупив в конце октября контрольный пакет акций на $10 млрд.

О кризисе некогда модного стартапа WeWork читайте в материале “Ъ” «Мы в месте, но не многие знают, в каком».

Кирилл Сарханянц